Toluca accueillera un grand défilé, le plus grand tournoi de pétanque de l’État – Shaw Local

Toluca plus la fête du Travail égale une boule de pétanque.

C’est l’équation depuis la Seconde Guerre mondiale, puisque la ville accueillera le plus grand tournoi de pétanque masculin et féminin de l’État au cours de ses quatre jours de célébrations.

Le festival propose également des spectacles, un carnaval et un défilé de trois kilomètres, entre autres activités.

Le tournoi de pétanque Chuck Rolinski Memorial commence par les inscriptions de 8 h 30 à 11 h 15 le dimanche pour le tournoi féminin, de 8 h 30 à 11 h 30 pour le tournoi masculin et de 8 h 30 à 12 h 10 pour le tournoi des jeunes. Les frais sont de 20 $ par équipe pour le tournoi masculin ou féminin et de 10 $ par équipe pour le tournoi jeunesse. Les équipes mixtes sont autorisées dans les tournois masculins et jeunesse. Des prix en argent seront remis et les joueurs devront apporter leurs propres boules de pétanque. Le tournoi se joue sur South Main Street par Memorial Circle.

Pour plus d’informations sur le tournoi de pétanque, envoyez un e-mail à Toni Wudtke à [email protected].

Non seulement la boule de pétanque est un spectacle à voir, mais le défilé de la fête du Travail est prévu à 14 heures le lundi 4 septembre. Le thème du défilé est « Work Hard Play Hard ». Des prix et récompenses seront remis aux participants au défilé.

La scène du divertissement musical se trouve devant le Memorial Circle, entre la tente à bière et la tente à manger. Les places étant limitées, les personnes qui regardent la musique live voudront peut-être apporter leurs propres chaises.

Le carnaval aura lieu à Toluca du vendredi 1er septembre au lundi 4 septembre pour la fête du Travail. (Michael Urbanec – [email protected])

Vendredi 1er septembre

17h à 22h : Ouverture du Carnaval

17h à 22h : Tente restauration

19h à 22h : American Pie, groupe, au SUDS Bar, 112 N. Main St.

19h à 21h : Soirée Euchre sous tente à bière

Samedi 2 septembre

9h à 13h : Capponi’s volleyball, Capponi’s, 302 N. Main St.

10h à 10h45 : Concours de pêche, site de la mine de charbon Jumbo Toluca

11h à 13h : Jeux pour enfants, Toluca Pool Park

11h00 à 13h00 : Touchez un camion, parking Ajinomoto Foods, 301 W. Third St.

13h00 : Événement de golf de la Fête du Travail de Toluca

14h à 17h : Tournoi de sacs sous la tente à bière

14h30 à 16h : Toluca Poker Run

16h à 22h : Tente restauration

16h à 17h : Concours et vente aux enchères de décorations de gâteaux commémoratifs de Kay Pitt

17h à 20h : dons de Toluca Food Pantry, 110 N. Main St.

17h à 22h : Carnaval

18h à 21h : Bingo à l’American Legion, 115 W. Santa Fe Ave.

17h à 20h : Route 66, groupe au SUDS Bar, 112 N. Main St.

20h30 à 00h30 : 303, groupe, tente à bière

Dimanche 3 septembre

8h00 à midi : Petit-déjeuner aux crêpes et aux saucisses, American Legion, 115 W. Santa Fe Ave.

8h00 : Marché fermier, American Legion, 115 W. Santa Fe Ave.

11h30 : Début du tournoi de pétanque féminin

Midi : début du tournoi de pétanque masculin

12h15 : Début du tournoi de pétanque pour les enfants de moins de 13 ans

11h à 22h : Tente restauration

11h00 à 17h00 : Fête du Travail de Toluca et Foire des Boutiques et des Vendeurs

Midi à minuit : Tente à bière

De midi à 14h : Concours de dessin à la craie, Toluca Pool Park

14h à 16h : Chasse au trésor Toluca

15h à 21h : Bingo à l’American Legion, 115 W. Santa Fe Ave.

16h à 19h : Tatouages ​​à l’aérographe avec Joe Richard, Country Companies, 105 S. Main St.

17h à 20h : Zone Photo 4G, Country Companies, 105 S. Main St.

17h à 22h : Carnaval

17h à 20h : dons de Toluca Food Pantry, 110 N. Main St.

18h à 19h30 : Magic by Cory au SUDS Bar, 112 N. Main St.

17h à 20h : Vinyl Tap, groupe, tente à bière

21h à minuit : Broken Magic, groupe, tente à bière

Lundi 4 septembre

De midi à 16h : fête du travail de Toluca et foire des boutiques et des fournisseurs

11h à 18h : Tente restauration

Midi à 17h : Carnaval

14h00 : Défilé

15h à 16h30 : Genetic Code, groupe, au SUDS Bar, 112 N. Main St.

15h à 19h : Tente à bière

16h30 : Toluca Labor Day, tente à bière