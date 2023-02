Tolstoï et Pouchkine mis au rebut dans une campagne pour « dé-russifier » l’Ukraine

Kyiv : Dans une usine de recyclage à la périphérie de Kyiv, à quelques minutes en voiture du site d’un accident d’hélicoptère qui a tué 14 personnes (dont le ministre de l’Intérieur ukrainien) une semaine plus tôt, un groupe de trieurs, pour la plupart des femmes d’âge moyen, se déchire des centaines de livres russes. La couverture de Tolstoï Enfance, jeunesse et jeunesse, à quelques jours de renaître sous la forme d’une pochette de tasse à café ou d’une boîte à œufs, va dans un sac poubelle. Les pages du roman, destinées à finir comme papier pour d’autres livres, en ukrainien, ou comme papier toilette bon marché, vont dans un autre. Vient ensuite une sélection de poèmes de Maïakovski. Puis un manuel de physique soviétique. Puis les biographies de Pouchkine et de Dostoïevski. Et ainsi de suite.

La réaction contre la culture russe en Ukraine s’est accélérée depuis 2014, lorsque la Russie a occupé le Donbass et la Crimée. Mais l’invasion non provoquée de l’Ukraine par la Russie, ainsi que les horreurs commises par ses troupes, l’ont poussée à la vitesse supérieure. La dérussification a principalement été un processus ascendant ou une question de préférence individuelle, par opposition à la politique gouvernementale. Des millions d’Ukrainiens continuent de parler russe sans subir de discrimination. Mais les autorités locales de nombreuses régions du pays changent les noms des rues et abattent les statues russes et soviétiques.

Des employés municipaux démantèlent un monument de l’écrivain russe Alexandre Pouchkine dans le centre-ville de Dnipro, en Ukraine, le 16 décembre 2022. Crédit:PA

À Oujhorod, la capitale de la province occidentale de Transcarpatie, des étoiles rouges ont été retirées des pierres tombales des soldats soviétiques tombés au combat. Des bustes de Pouchkine ont disparu de dizaines de villes. À Odessa, une grande statue de Catherine la Grande, l’impératrice russe du XVIIIe siècle qui a fondé la ville, a été démontée et mise en boîte fin décembre et recueille maintenant la poussière dans le sous-sol du musée des Beaux-Arts de la ville. Le 27 janvier, l’Académie Kyiv-Mohyla, l’une des plus anciennes universités de Kyiv, a annoncé qu’elle interdisait même le russe parlé, bien que son président ait ensuite fait marche arrière et déclaré que l’interdiction ne serait pas appliquée.

La dé-russification a aussi atteint la littérature. Syayvo, une librairie gérée par la municipalité à Kyiv, a fermé au début de l’invasion. Lors de sa réouverture trois mois plus tard, la direction et quelques clients ont eu l’idée de collecter des livres en russe, de les recycler et d’en reverser les bénéfices à une association caritative qui achète des vêtements et du matériel pour les troupes ukrainiennes. “Nous ne voulons pas avoir de lien avec une culture qui veut nous dégrader”, explique Nadia Kibenko, l’une des employées, debout dans le sous-sol du magasin, dont une partie sert d’abri anti-aérien. Des milliers de livres destinés à l’usine de recyclage la surplombent. Depuis juillet, les clients ont apporté 60 tonnes de livres, dit-elle, allant des biographies poussiéreuses de Lénine aux livres de cuisine en passant par les manuels. D’autres magasins ont lancé des campagnes similaires.