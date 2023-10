Tolokonnikova des Pussy Riot : « La Russie veut que je sois empoisonnée, morte ou emprisonnée » | Nouvelles

Nadya Tolokonnikova, artiste et militante, a été inscrite sur la liste des personnes les plus recherchées de Russie en mars.

Quelques semaines plus tôt, elle avait sorti un court métrage irrévérencieux intitulé Poutine’s Ashes, dans lequel un groupe de femmes d’Ukraine, de Russie et de Biélorussie, vêtues de lingerie et portant des cagoules rouges, appuyaient sur le bouton nucléaire et incendiaient un portrait de 10 pieds du Russe. président.

« Rejoignez notre mouvement contre le dictateur vivant le plus dangereux de la planète », lit-on dans la légende accompagnant le clip de trois minutes.

Cofondatrice des Pussy Riot, le collectif artistique de protestation féministe russe formé en 2011, elle aurait été accusée par Moscou d’avoir « insulté les sentiments religieux des croyants ».

Elle a récemment consacré une grande partie de son temps au conflit en Ukraine, collectant près de 7 millions de dollars pour les efforts de guerre ukrainiens grâce à sa crypto-monnaie UkraineDAO.

Elle a également organisé My Body, My Business chez Sotheby’s en soutien au droit à l’avortement aux États-Unis.

Al Jazeera s’est entretenue avec Tolokonnikova, qui vit actuellement hors de Russie, à propos de son art, de l’invasion de l’Ukraine par la Russie et de son point de vue sur la répression de la dissidence par Moscou.

Al Jazeera : Vous avez passé plusieurs années dans des colonies pénitentiaires dans lesquelles les dissidents sont désormais détenus. Comment est la vie là-bas, en termes de conditions et de traitement, et pensez-vous que la nature de ces sites a changé depuis le début de la guerre ?

Nadia Tolokonnikova : Beaucoup de choses ont changé depuis que je suis en prison, et j’espérais que cela changerait pour le mieux. J’avais remarqué quelques points principaux à aborder dans le système pénitentiaire russe : Premièrement, nous devons nous débarrasser du travail forcé. Nous avons toujours cet héritage soviétique du travail forcé dans le goulag.

Deuxièmement, le manque de soins médicaux : de nombreux prisonniers meurent de maladies traitables. Et enfin, les conditions de vie. Beaucoup de ces installations n’ont pas été mises à jour depuis l’époque du goulag. De nombreuses personnes vivent encore dans des casernes, dans des conditions très déprimantes, souvent sans accès à l’eau courante. Nous restions parfois des semaines sans pouvoir nous laver ni laver nos vêtements.

Quand je suis sorti de prison, j’espérais pouvoir changer ça. Et j’ai parlé à certaines personnes qui quittaient leurs fonctions gouvernementales à l’époque parce que nous étions encore en 2014, donc certaines personnes de l’opposition étaient encore au gouvernement. Nous espérions qu’ils seraient capables de réformer les prisons en Russie. Mais au lieu de cela, la Russie est revenue à un nouvel âge des ténèbres, à commencer par la guerre.

C’est la même chose avec les droits féministes et les droits des personnes LGBTQ+. Aujourd’hui, nous ne pouvons avoir aucune conversation constructive sur les droits des prisonniers, dont beaucoup sont envoyés dans la zone de guerre pour se battre aux côtés de la Russie. Ils sont utilisés comme viande de canon pour la guerre.

Al Jazeera : Comment caractérisez-vous la situation des droits des femmes en Russie et quel a été l’impact de la guerre en Ukraine sur la lutte pour l’égalité des sexes ?

Tolokonnikova : Avec le début de la guerre en Ukraine, il est devenu pratiquement impossible de gérer une organisation à but non lucratif véritablement indépendante. Et comme notre gouvernement ne se soucie pas vraiment des droits des femmes, tout [is impacted] – de l’aide aux victimes de violence domestique, à la fourniture de refuges aux femmes, en passant par la lutte pour nos droits devant les tribunaux.

En Russie, notre loi d’autodéfense ne fonctionne pas ; si une femme tue quelqu’un qui la menaçait ou la battait, elle est condamnée pour meurtre. Et la seule personne qui peut l’aider est un avocat spécialisé dans les droits de l’homme, capable de plaider la légitime défense. Mais le gouvernement, ou le juge, ou le procureur, ou la police, ils ne vous laissent pas faire ça. En réalité, les seules personnes qui peuvent aider les femmes en Russie sont les femmes elles-mêmes et le secteur à but non lucratif.

Mais les organisations à but non lucratif présentes dans cet espace, qui étaient en réalité légitimes, utiles et indépendantes – et pas seulement des marionnettes du gouvernement – ​​ont été qualifiées d’agents étrangers. [after the war erupted]. Et la plupart des fondateurs et des membres de ces organisations ont dû quitter la Russie, car ces dernières années, même des projets qui ne sont pas directement liés à la politique, comme l’aide aux femmes ou la protection des victimes de violence domestique, ont été lancés.

Anna Rivina, fondatrice de nasiliu.net (Non à la violence), la plus importante organisation russe de lutte contre la violence domestique, [who anticipated the increase in gender-based violence with the onset of the war in Ukraine] a été qualifié d’agent étranger et a dû quitter la Russie. Il existe de nombreux cas comme celui-ci.

Lorsque vous faites face à une situation extraordinaire comme celle-ci, lorsque votre pays mène une guerre, les discussions sur les droits de l’homme reculent de plusieurs centaines d’années. Plus personne ne parle de féminisme ou des droits LGBTQ+. Il n’y a plus personne en Russie qui puisse en parler. Les gens essaient d’aider de l’extérieur.

Al Jazeera : Selon vous, qu’est-ce qui vous attend si vous retournez en Russie ?

Tolokonnikova : J’ai actuellement une affaire pénale ouverte contre moi pour l’une des œuvres que j’ai réalisées plus tôt cette année pour Poutine’s Ashes, une performance que nous avons présentée pour la première fois à la Jeffrey Deitch Gallery de Los Angeles.

Ils ont utilisé l’article des Pussy Riot, qu’ils ont littéralement créé pendant que nous faisions l’objet d’une enquête. Ils ont créé cet article en 2012 sur le fait de blesser les sentiments religieux. Et on ne sait pas vraiment à quel point j’ai blessé les sentiments religieux avec mon art, du moins pour moi.

[Editor’s note: Pussy Riot members including Tolokonnikova were charged in 2012 with “hooliganism motivated by religious hatred” after performing called Punk Prayer in Moscow’s Cathedral of Christ the Saviour, a song which attacked Putin and the Orthodox establishment.]

Si je vais en Russie, je serai immédiatement arrêté.

C’était drôle au début, puis j’ai réalisé que cela avait un prix. Le passeport russe est le seul que je possède, et il fait de moi un apatride avec peu de droits dans le monde. Le seul pays censé protéger mes intérêts et défendre mes droits est celui qui veut que je sois empoisonné, mort ou emprisonné.

Cela ne fait pas du bien d’être sans protection, apatride et d’avoir beaucoup de difficultés à voyager. Les voyages sont très importants pour notre travail de militants et d’artistes, et cela crée des complications.

Al Jazeera : En tant qu’artiste – et je sais que votre politique et votre art sont inextricablement – ​​pouvez-vous parler de la façon dont votre esthétique a évolué ? Comment avez-vous trouvé votre voix artistique ?

Tolokonnikova : Les contrastes sont toujours très importants pour moi. Lorsque nous avons trouvé le nom Pussy Riot, nous avons combiné quelque chose qui est traditionnellement considéré comme accueillant, confortable, gentil, mignon, parfois même faible – c’est ainsi que les gens le voient pour une raison quelconque – avec riot, qui en est le contraire.

Les contrastes font également partie du look Pussy Riot. Nous portons des masques audacieux sur le visage – ils sont violets, roses ou fluo. Pourtant, en même temps, ils ne sont pas menaçants, ils sont toujours colorés, ce qui signifie que nous sommes venus avec la paix, pas avec la guerre ou la violence. Et nous portions des robes très féminines, ce qui n’est pas notre tenue de tous les jours.

Quand on fuit les flics, il est beaucoup plus facile de le faire en pantalon plutôt qu’en robe aux couleurs vives, mais nous avons décidé de l’utiliser exprès pour montrer que la féminité peut être forte et audacieuse, tumultueuse et rebelle, contrairement à ce que l’on pense. beaucoup de gens y croient encore.

Al Jazeera : Je vois ce contraste dans votre récent travail sur Les Cendres de Poutine – les cadres doux et somptueux combinés avec des éclaboussures de sang ou des traces de violence…

Tolokonnikova : Si vous voyez Poutine’s Ashes, il présente des femmes pratiquement en lingerie. Il est important pour moi de souligner le fait qu’une femme peut ressembler à ce qu’elle veut. Mais cela n’enlève rien à ce qu’elle a à dire.

Je pense qu’à travers le monde, les conservateurs essaient de pousser les femmes à porter quelque chose de spécifique pour être prises au sérieux.

Al Jazeera : La production artistique peut-elle aider les personnes qui souffrent au sein des régimes autoritaires ?

Tolokonnikova : Je pense que cela peut aider sur le plan émotionnel. Dans mon travail, j’essaie de combiner mon art avec un activisme direct qui influence le bien-être des gens, comme aider les prisonniers ou collecter des fonds pour l’Ukraine, et m’assurer d’aider quelqu’un de manière très constructive et pragmatique. L’art a une influence beaucoup plus subtile sur les choses, mais cela ne veut pas dire qu’il est moins nécessaire.

Beaucoup d’entre nous parlent spécifiquement du peuple russe et des Russes qui ne soutiennent pas Poutine. Beaucoup d’entre nous ont cette blessure ouverte après le début de la guerre. Et nous ne savons pas vraiment comment en parler, car évidemment, nos souffrances ne peuvent être comparées à celles des Ukrainiens. Nous ressentons toujours cette blessure et nous ne pouvons pas en parler parce que c’est presque contraire à l’éthique.

[Through my art, I’m trying to give a voice to], ou du moins reconnaître, les sentiments de ces citoyens russes qui se sentent non représentés et réduits au silence. S’ils décident de rester en Russie, ils ne peuvent plus parler, sinon ils finiront en prison pendant des dizaines d’années ou seront tués. Ou peut-être qu’ils sont hors de Russie, mais ils ont du mal à parler de leurs sentiments parce que, vous savez, qui veut entendre parler de nos sentiments en ce moment ?

Al Jazeera : Comment caractériseriez-vous la place des Pussy Riot dans l’histoire de l’art politique du siècle dernier ?

Tolokonnikova : En grandissant, j’ai vraiment aimé le mouvement d’avant-garde russe – même si c’est une expression très impériale puisque nombre de ses membres étaient en réalité originaires de Biélorussie ou d’Ukraine. Nous devons trouver tellement de nouveaux termes. La Russie a un long chemin à parcourir pour se décoloniser elle-même, son histoire et sa langue. C’est assez fou, et nous n’en sommes qu’au début.

Quoi qu’il en soit, j’étais vraiment intéressé [artists] comme [Kazimir] Malevitch, [Vladimir] Tatline, [Vladimir] Maïakovski. Tous étaient des hommes – il y avait parmi eux des femmes qui n’étaient pas très connues à l’époque, à moins qu’elles ne soient amantes ou épouses. Mais plus tard, les histoires féministes ont révélé qu’il y avait beaucoup de femmes dans ce mouvement. J’ai toujours aimé la vision utopique du monde des avant-gardes.

Nos marraines sont Valie Export, Judy Chicago, Marina Abramovic et Cindy Sherman. Guerrilla Girls, Riot grrrl, Jenny Holzer, Martha Rosler, Tracey Emin. Nous nous appuyons sur les épaules de ces géants.

Al Jazeera : Et selon vous, quelle est la prochaine étape pour vous ?

Tolokonnikova : Eh bien, je suppose que j’espère ne pas être empoisonné ou tué. Ouais.

Remarque : Cette interview a été légèrement modifiée pour plus de clarté et de concision.