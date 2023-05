Tollé en France contre les contrôles des enfants qui sèchent l’école pour l’Aïd

Les syndicats et les groupes antiracistes ont critiqué une initiative du ministère français de l’Intérieur visant à vérifier le nombre d’enfants musulmans qui ont séché l’école le mois dernier pour célébrer l’Aïd al-Fitr.

Le festival, qui conclut le mois sacré du Ramadan, est considéré comme un jour férié dans les pays à majorité musulmane et tombe le vendredi 21 avril pour la plupart des croyants cette année.

Le ministère français de l’Intérieur a annoncé dimanche avoir ordonné « une évaluation du niveau d’absentéisme enregistré à l’occasion de l’Aïd al-Fitr ».

Le ministère « étudie régulièrement l’impact de certaines fêtes religieuses sur le fonctionnement des services publics, et notamment dans le secteur de l’éducation », indique un communiqué de la sous-ministre Sonia Backes.

Dans la ville de Toulouse, la police a demandé aux responsables des écoles locales de signaler le nombre d’enfants absents le 21 avril, ce qui a conduit à des accusations selon lesquelles les autorités étaient en train de créer un registre – ce qui a été démenti par Backes.

Le plus grand syndicat d’enseignants du pays, la FSU, a déclaré lundi dans un communiqué adressé au ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin qu’il « dénonce avec virulence cette opération ».

Ça disait:

Tenter d’établir des statistiques par les forces de sécurité sur les croyances religieuses et leur pratique ou non, surtout en milieu scolaire, va à l’encontre des principes élémentaires de laïcité et des droits fondamentaux.