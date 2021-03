Tollé alors que les sœurs du roi espagnol se sont vaccinées lors d’un voyage pour voir papa aux EAU

Deux coups inopinés de coronavirus ont porté un autre coup à la réputation de la famille royale espagnole.

Les sœurs du roi espagnol Felipe VI ont reconnu mercredi avoir reçu des vaccins contre le COVID-19 lors d’une visite aux Émirats arabes unis pour voir leur père, l’ancien monarque qui a fait face à des enquêtes financières chez lui.

La vaccination des sœurs du roi a été largement critiquée dans toute l’Espagne. Les deux femmes n’auraient pas encore été éligibles pour se faire vacciner contre le COVID-19 dans leur pays d’origine.

Dans un communiqué publié par le principal journal La Vanguardia et d’autres médias, les Infantas Elena, 57 ans, et Cristina, 55 ans, ont déclaré qu’on leur avait «offert la possibilité» de recevoir les vaccins à Abu Dhabi pour rendre visite à leur père, l’ancien monarque Juan Carlos I .

Les sœurs ont déclaré qu’elles avaient accepté d’accepter les vaccins «dans le but d’obtenir un passeport de santé» qui leur permettrait de rendre visite régulièrement à leur père, qui a quitté l’Espagne en août au milieu d’enquêtes sur de prétendus méfaits financiers.

Leur déclaration est intervenue un jour après que le journal en ligne espagnol El Confidencial a annoncé leurs vaccinations.

L’Espagne n’administre toujours des vaccins qu’aux travailleurs très âgés et essentiels, avant de se frayer un chemin vers les groupes d’âge plus jeunes. Une poignée d’agents publics, y compris le plus haut commandant militaire du pays, ont été contraints de démissionner après avoir été surpris en train de sauter la file d’attente de vaccination.

Les sœurs du roi d’Espagne Felipe VI ne font plus partie de la maison royale officielle, qui a déclaré que Felipe, 53 ans, la reine Letizia et leurs deux filles n’avaient pas encore été vaccinés.

Le déménagement de Juan Carlos aux Émirats arabes unis, où il a été photographié là-bas dans un hôtel de luxe, n’a fait que sombrer davantage dans son pays d’origine. Plus récemment, l’Espagne a été secouée par des manifestations à la suite de l’emprisonnement d’un artiste de rap, en partie pour avoir refusé de payer une amende pour avoir insulté Juan Carlos.

«Dans la société espagnole, il y a un débat sur l’utilité de la monarchie qui grandit chaque fois que la Maison royale propose un nouveau scandale», a déclaré Pablo Iglesias, ministre du gouvernement et chef du parti junior d’extrême gauche de la gauche espagnole. gouvernement de coalition de l’aile.

La ministre de la Santé, Carolina Darias, du principal partenaire socialiste de la coalition gouvernementale, a fait une distinction entre Felipe et ses sœurs.

« Ce pays a besoin d’un comportement exemplaire », a-t-elle déclaré. « Je compte sur nos majestés pour cela, car elles attendent leur tour comme l’immense majorité des Espagnols. »

Le Parti populaire conservateur qui dirige l’opposition parlementaire a limité sa défense de la famille royale à dire que les infantas n’avaient «volé un vaccin à aucun Espagnol».