Les enquêtes sur les allégations d’inconduite de députés et de membres du personnel parlementaire ont été interrompues en raison du décès de la reine, déclenchant des critiques.

L’Independent Complaints and Grievance Scheme (ICGS) – mis en place après le scandale d’intimidation qui a secoué Westminster en 2018 – a déclaré aux victimes présumées que son travail avait été «suspendu».

De même, la commissaire aux normes, Kathryn Stone, qui supervise le code de conduite des députés, a déclaré que le travail de son bureau avait été “suspendu pour observer la période de deuil national”.

Le syndicat GMB a critiqué la décision de l’ICGS, avertissant qu’elle pourrait “prolonger un processus que de nombreux employés trouvent déjà excessivement difficile et long”.

Jenny Symmons, présidente de sa branche pour le personnel des députés, a déclaré: «Nous avons exprimé notre déception au directeur de l’ICGS d’avoir suspendu ses enquêtes.

“Le personnel des députés continuera à travailler pendant la période de deuil et à servir les électeurs, nous pensons donc que leurs cas d’intimidation, de harcèlement ou d’inconduite sexuelle devraient être traités par l’ICGS de la même manière.”

Les funérailles nationales de la reine n’auront pas lieu avant lundi prochain, ce qui signifie un délai d’au moins une semaine avant la fin de la période de deuil national.

Le Parlement ne devrait pas reprendre ses travaux avant mercredi la semaine prochaine au plus tôt et le retour à la normale pourrait prendre plus de temps.

Jo Willows, le directeur de l’ICGS, n’a pas expliqué la raison de la décision de suspendre les enquêtes, déclarant aux victimes présumées : “Je vous ferai savoir quand les enquêtes reprendront”.

Elle a dirigé toute personne ayant besoin d’un soutien urgent vers une ligne d’assistance et vers le responsable du traitement des dossiers et de l’inclusion de son bureau.

L’ICGS a enquêté sur les tâtonnements présumés de deux hommes par l’ancien whip en chef adjoint Chris Pincher, le scandale qui a contraint Boris Johnson à démissionner.

Elle et le commissaire aux normes ont des enquêtes en cours sur David Warburton, le député conservateur suspendu pour des allégations de harcèlement sexuel et de consommation de cocaïne.

Mme Stone enquête pour savoir s’il a enfreint le code de conduite des députés par le biais d’une “défense rémunérée”, le défaut de déclarer un intérêt et les règles concernant la déclaration de “cadeaux, avantages et hospitalité”.

Son site Web répertorie trois autres enquêtes en cours, sur les députés conservateurs Andrew Bridgen et Crispin Blunt et le député travailliste Ian Byrne.