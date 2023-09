Tollé alors que le maire de New York déclare que le mandat des refuges devrait exclure les migrants

De graves inondations généralisées à New York vendredi ont suscité un tollé de la part des défenseurs des migrants et des personnes sans logement, dont les conditions de vie les ont rendus vulnérables face aux conditions météorologiques extrêmes.

L’inondation – qui a inondé de vastes pans de la ville, fermé des routes et rendu plusieurs lignes de métro inutilisables – est survenue après que le maire de la ville, Eric Adams, a déclaré qu’il pensait que les migrants devraient être exclus du droit au logement de New York. Le mandat exige que la ville fournisse des lits d’hébergement à toute personne qui en a besoin.

New York connaît la journée la plus humide depuis l’ouragan Ida alors que de fortes pluies provoquent de graves inondations – en direct En savoir plus

Lors d’une apparition jeudi dans l’émission Sid & Friends In the Morning de WABC, Adams a déclaré : « Je ne crois pas que le droit au logement s’applique à une crise de migrants. »

Le directeur exécutif adjoint de la Coalition pour les sans-abri chargé du plaidoyer, Will Watts, a déclaré que la remarque d’Adams était « inadmissible ».

« Les inondations que connaît actuellement New York ne sont qu’un autre rappel de l’importance cruciale du droit au logement pour garantir que davantage d’individus, de familles et d’enfants ne soient pas relégués dans la rue, soumis à des intempéries pouvant entraîner des blessures graves, voire la mort », a déclaré Watts. a déclaré au Guardian.

« C’est pourquoi il est inadmissible que le maire Adams et le gouverneur [Kathy] Hochul envisage même d’affaiblir ce droit fondamental, d’autant plus à l’approche de l’hiver.

Hochul et Adams ont décrété l’état d’urgence vendredi matin, appelant les New-Yorkais à rester chez eux.

Adams a déclaré : « Si vous êtes à la maison, restez à la maison. Si vous êtes au travail ou à l’école, abritez-vous sur place.

Les inondations rendent également les résidents des appartements en sous-sol particulièrement vulnérables.

L’organisation de défense des locataires Basement Apartments Safe for Everyone, ou Base, a répété des appels en faveur d’un programme de légalisation des appartements en sous-sol pour garantir une protection contre les inondations et une meilleure assistance d’urgence aux résidents vivant aux étages les plus proches du bas.

ignorer la promotion de la newsletter précédente Inscrivez-vous pour Première chose Newsletter quotidienne gratuite Notre briefing du matin aux États-Unis détaille les événements clés de la journée, vous expliquant ce qui se passe et pourquoi c’est important. « , »newsletterId »: »us-morning-newsletter », »successDescription »: »Notre briefing matinal aux États-Unis détaille les événements clés de la journée, vous expliquant ce qui se passe et pourquoi c’est important »} » clientOnly config= »{« renderingTarget « : »Web »} »> Avis de confidentialité: Les newsletters peuvent contenir des informations sur des organismes de bienfaisance, des publicités en ligne et du contenu financé par des tiers. Pour plus d’informations, consultez notre Politique de confidentialité. Nous utilisons Google reCaptcha pour protéger notre site Web et Google politique de confidentialité et Conditions d’utilisation appliquer. après la promotion de la newsletter

Dans un communiqué, Base a déclaré vendredi : « Les fortes pluies et les inondations soudaines d’aujourd’hui sont des urgences prévisibles, mais la ville et l’État ne sont toujours pas préparés à protéger les New-Yorkais – en particulier ceux qui vivent dans des appartements en sous-sol.

« Les SMS d’adhésion et les alertes d’urgence tardives sont malheureusement insuffisants. La protection des dizaines de milliers de New-Yorkais qui dépendent d’appartements en sous-sol pour se loger à prix abordable doit commencer par la légalisation, et inclure des investissements majeurs dans les infrastructures de gestion des eaux pluviales de la ville.

Vendredi, de un à cinq pouces de pluie sont tombés dans certaines parties de la ville de New York depuis tôt le matin, a indiqué le Le service météorologique national a signalé.

Un à deux pouces de pluie par heure étaient encore attendus plus tard dans certaines parties des arrondissements de Brooklyn et du Queens, et Adams a averti les résidents de s’attendre à 8 pouces en l’espace de 24 heures.