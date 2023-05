Tollé alors que le Congrès du Brésil décide de vider les ministères de l’environnement et des peuples autochtones

Les militants brésiliens ont exprimé leur indignation après que le Congrès a décidé de diluer considérablement les pouvoirs des ministères de l’environnement et des peuples autochtones dans ce que les militants ont qualifié de coup potentiellement paralysant pour les efforts de protection des communautés autochtones et de l’Amazonie.

Les espoirs que le Brésil puisse tourner la page de l’ère de dévastation de l’Amazonie par Jair Bolsonaro étaient exorbitants après que le leader d’extrême droite a perdu l’élection présidentielle de l’année dernière face au gauchiste Luiz Inácio Lula da Silva. Au cours de sa campagne, Lula s’est engagé à éradiquer la criminalité environnementale et à défendre les peuples autochtones. Après avoir pris le pouvoir en janvier, il a confié à l’écologiste vétéran Marina Silva la responsabilité des affaires environnementales et a nommé l’activiste autochtone Sônia Guajajara à la tête d’un nouveau ministère des Peuples autochtones.

Mais cet optimisme a reçu une confrontation dramatique avec la réalité mercredi en tant que membres du congrès dominé par les conservateurs – où le ruraliste le caucus représentant les intérêts de l’agro-industrie reste une force puissante – amené à affaiblir gravement les deux ministères.

Par 15 voix contre 3, une commission du Congrès a approuvé un projet de loi qui priverait le ministère de l’environnement du contrôle du registre environnemental rural, un outil clé dans la lutte contre la déforestation illégale et l’accaparement des terres, et des ressources en eau. Le changement de règle priverait également le ministère des Peuples autochtones de la responsabilité de délimiter les territoires autochtones, en confiant ces pouvoirs au ministère de la Justice.

Silva et Guajajara ont tous deux dénoncé ces mesures, au milieu de la colère et de l’inquiétude que les membres de l’administration de Lula n’aient pas fait plus pour s’opposer aux changements, qui devraient être votés par la chambre basse et le Sénat dans les prochains jours.

« Ils escroquent le ministère de l’environnement », Marina Silva dit le journal O Globo.

« Le peuple brésilien a élu le président Lula, mais il semble que le Congrès veuille une répétition du gouvernement Bolsonaro », a ajouté Silva, avertissant que cette décision saperait les revendications internationales du Brésil à s’engager dans la lutte contre la déforestation et le changement climatique.

Guajajara a déclaré à l’AFP que les tentatives d’érosion des pouvoirs de son ministère allaient « totalement à l’encontre de ce que le président Lula défend » et représentaient un « pas en arrière » pour les droits des indigènes.

Une chroniqueuse politique de premier plan, Miriam Leitão, revendiqué les changements équivalaient à « la démolition du [two] ministères ».

Dans un autre mouvement, la chambre basse a également approuvé des plans pour un vote imminent sur une législation qui, selon les militants, annulerait toutes les revendications autochtones sur les terres que les peuples autochtones n’habitaient pas physiquement lorsque la constitution brésilienne est entrée en vigueur en 1988.

Sur Twitter, Guajajara a qualifié cette manœuvre de « génocidaire » et d’attaque directe contre les droits, les territoires et la lutte contre le changement climatique.

« Une société de guerre ne voit pas » : la force brésilienne chasse les gangs miniers des terres indigènes En savoir plus

Les développements ont été un choc pour les écologistes qui espéraient que le plus grand pays d’Amérique du Sud entrait dans une nouvelle ère plus verte après quatre années sombres sous Bolsonaro au cours desquelles la déforestation illégale a grimpé en flèche.

Greenpeace Brésil appelé le geste est un acte de « barbarie » anti-environnementale. Opi, le groupe de campagne fondé par Bruno Pereira, l’activiste brésilien assassiné l’an dernier avec le journaliste britannique Dom Phillips, dénoncé « une journée terrible pour les droits des Autochtones ».

Marcio Astrini, directeur général de l’Observatoire du climat, a déclaré que ces mesures – si elles étaient approuvées sous leur forme actuelle – porteraient un coup sévère au ministère de l’Environnement et un coup encore plus grand au ministère autochtone, dont la raison d’être était la démarcation des terres autochtones.

« Ce serait comme avoir un ministère des Finances qui ne pourrait pas gérer la politique budgétaire ou fiscale. Ce serait comme avoir un ministère de la Santé qui ne dirigeait pas le NHS », a déclaré Astrini, exhortant l’administration de Lula à trouver des moyens de bloquer ou de modifier les changements proposés.

«Le gouvernement va devoir prendre des décisions… Va-t-il céder à toutes les demandes du les ruraux et Bolsonaristes au congrès ? Ou s’en tiendra-t-il aux promesses de campagne du président Lula ? Il me semble très clair qu’il ne peut pas faire les deux », a-t-il ajouté.

Au milieu d’un tollé majeur mercredi, un rapport a suggéré que l’administration de Lula envisageait une contestation judiciaire des changements. Intervenant sur la chaîne de télévision GloboNews, le ministre des relations institutionnelles, Alexandre Padilha, a insisté : «[People can be] la durabilité absolument certaine est au cœur du gouvernement du président Lula ».