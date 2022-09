Tolkien “se retourne dans sa tombe” – Musk dans l’émission LOTR d’Amazon — RT Games & Culture

Le magnat de l’esla, Elon Musk, a critiqué la nouvelle série très attendue d’Amazon Prime Video “Lord of the Rings: Rings of Power” dans un groupe de tweets lundi, suggérant que l’auteur original de la série, JRR Tolkien, était “se retournant dans sa tombe.”

Jusqu’à présent, presque tous les personnages masculins sont des lâches, des connards ou les deux. Seul Galadriel est courageux, intelligent et gentil. – Elon Musk (@elonmusk) 5 septembre 2022

Le PDG de SpaceX a expliqué que «presque tous les personnages masculins jusqu’à présent sont des lâches, des connards ou les deux“, avec seulement Galadriel – une elfe guerrière – réussissant à être”courageux, intelligent et gentil.La série, dont les deux premiers épisodes ont été diffusés jeudi, est l’émission télévisée la plus chère jamais réalisée, coûtant 715 millions de dollars pour la seule première saison, soit sept fois plus qu’une saison de “Game of Thrones” de HBO.

Musk était loin d’être le seul fan de Tolkien à trouver Rings of Power, situé des milliers d’années avant les événements des livres les plus connus “Le Hobbit” et “Le Seigneur des Anneaux”, pour être une déception. Les cotes d’écoute sur le site de critique Rotten Tomatoes n’étaient en moyenne que de 36%, alors même que les critiques ont évalué la série à un impressionnant 84% et un nombre record d’écoutes pour regarder la première.

Le milliardaire a contesté les efforts de certains critiques pro-Amazon pour défendre l’émission en qualifiant les réponses négatives de simples “vitriol des réseaux sociaux” provenir de “misérables petits trolls” qui détestait l’idée que “les personnes de couleur [could] exister en Terre du Milieu” et rempli leur “examen de l’attentat à la bombe” avec le harcèlement des acteurs non blancs et des autres utilisateurs du site, plutôt que des critiques substantielles.

LIRE LA SUITE:

Les craintes de la Troisième Guerre mondiale ont influencé l’offre Twitter de Musk – médias

“Ceux qui prétendent que toute critique de Rings of Power signifie que vous êtes raciste se présentent comme des racistes cachés», a tweeté Musk. Bien qu’il n’ait pas précisé ses sentiments à propos de la diversité de la distribution, de nombreuses critiques négatives ont entièrement laissé ce sujet de côté, pointant plutôt vers un “histoire ennuyeuse” c’était “mal écrit», notamment en ce qui concerne le dialogue. Alors que les téléspectateurs ont généralement convenu que la production était visuellement époustouflante, les détracteurs ont trouvé l’écriture “déconcertant” et “robotique“, avec un utilisateur le décrivant comme”comme s’ils avaient demandé à une IA de l’écrire.”

“L’âme n’est tout simplement pas là“, a convenu un autre spectateur. Amazon aurait resserré les directives de révision sur sa plate-forme en réponse au déluge de commentaires négatifs, interdisant au moins temporairement toutes les critiques de la série, et sa filiale de base de données de films IMDB a supprimé plusieurs critiques négatives en raison de prétendues «examen-bombardement.”