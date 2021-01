Le contingent de police déployé à travers la France a été multiplié par cinq pour le réveillon du Nouvel An afin d’empêcher les gens de violer le couvre-feu Covid-19 et d’organiser des fêtes illégales pour marquer l’arrivée de 2021.

Le couvre-feu, qui a été imposé entre 20h et 6h, doit être «Respecté», Le ministre français de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a déclaré jeudi.

Pour exécuter cet ordre, plus de 100 000 policiers, quelque 32 000 pompiers et 7 000 soldats ont été mobilisés à travers le pays le 31 décembre. Rien qu’à Paris, quelque 9 000 policiers sont affectés à des patrouilles dans les rues. Le nombre de policiers travaillant sur le terrain par jour moyen en France est d’environ 20 000.

L’application de la loi montrera « tolérance zéro » à ceux qui violent les restrictions visant à endiguer la propagation du coronavirus, a averti la ministre déléguée en charge de la Citoyenneté Marlene Schiappa. Une infraction au couvre-feu est passible d’une amende de 135 euros.

La police s’est vu confier une triple mission pour la nuit: faire respecter le couvre-feu, traquer les parties illégales et lutter contre la violence urbaine – traditionnellement en augmentation le soir du Nouvel An.

Les gendarmes « Ne va pas vérifier si vous êtes six à la table, » Schiappa a clarifié. Les autorités ne sont concernées que par les grands groupes qui rassemblent des dizaines de personnes et pourraient entraîner des pics d’infections à Covid.

Les officiers ont été invités non seulement à être stricts avec ceux qui assistent à de tels rassemblements, mais aussi à faire tout leur possible pour identifier les organisateurs du parti.

L’épidémie de coronavirus reste une situation difficile en France, car les autorités font face à des critiques sur le fait que la campagne de vaccination soit trop lente.

Jeudi, le pays a signalé 19 927 infections à Covid-19, ce qui est encore loin de l’objectif de 5 000 nouveaux cas par jour fixé par le gouvernement dans le cadre de sa stratégie d’endiguement.

La France a enregistré 2,6 millions de cas de coronavirus – le cinquième nombre le plus élevé au monde – et plus de 64600 décès depuis le début de la pandémie.

