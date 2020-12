TOLEDO, Ohio: Carter Bradley a tiré la passe de touché gagnante à Jerjuan Newton troisième et 22e avec 93 secondes, puis Toledo a forcé un échappé pour reprendre possession et les Rockets se sont ralliés devant Central Michigan 24-23 samedi.

Bradley a réussi une passe de 18 en 33 pour 265 verges et trois touchés. Il a également été intercepté trois fois. Bryant Koback a couru pour 123 verges et a battu le top 10 de Toledo en verges au sol en carrière, terminant avec 2569 et dépassant Steve Morgan (1981-84).

Newton, Koback et Isaiah Winstead ont chacun attrapé une passe de touché.

Toledo (4-2, 4-2 Mid-American) menait 17-10 à la mi-temps seulement pour voir le centre du Michigan passer pour une avance de 23-17 au troisième quart. Les Chippewas ont marqué lors de leurs trois premiers entraînements après la mi-temps, Marshall Meeder a marqué 53 buts en carrière, et 47 verges. Lew Nichols III a ajouté un touché de 68 verges, terminant avec 101 verges au sol.

La victoire de retour a permis à Toledo de se qualifier pour la deuxième place du MAC West avec l’ouest du Michigan. Central Michigan (3-3. 3-3) a terminé troisième.

