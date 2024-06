Tokyo va lancer une application de rencontres — RT World News

Cette décision s’inscrit dans le cadre des efforts du gouvernement japonais visant à stimuler la baisse du taux de natalité national.

Le gouvernement métropolitain de Tokyo se prépare à lancer sa propre application de rencontres dans le cadre d’un effort national visant à stimuler le taux de natalité en baisse dans le pays, a rapporté mercredi le Japan Times, citant un responsable gouvernemental.

L’application s’appellera « Tokyo Futari Story », « futari » signifiant deux personnes ou un couple. Les utilisateurs de l’application seront invités à fournir des documents indiquant qu’ils sont célibataires, à passer un entretien pour confirmer leur identité et à signer un document attestant qu’ils sont prêts à se marier.

Une spéciale site web offrir des conseils et des informations générales à ceux qui recherchent un partenaire est déjà en place, tandis que l’application elle-même reste en développement. Selon les autorités de Tokyo, les versions mobile et Web du service devraient être lancées plus tard cette année.

« Nous avons appris que 70 % des personnes qui souhaitent se marier ne rejoignent pas activement des événements ou des applications pour rechercher un partenaire », », a déclaré le responsable du gouvernement de Tokyo en charge de la nouvelle application, cité par le Japan Times. « Nous voulons leur donner un petit coup de pouce pour en trouver un. »

Selon le ministère japonais de la Santé, en 2023, le pays n’a enregistré que 799 728 naissances, contre 1,58 million de décès.















La population du Japon vieillit également ; l’âge médian était de 49 ans en 2023. Le nombre de personnes de plus de 65 ans a dépassé 29 % l’année dernière, ce qui place le Japon au deuxième rang mondial en termes de proportion de personnes âgées, derrière Monaco.

« Le Japon est sur le point de se demander si nous pouvons continuer à fonctionner en tant que société. » Le Premier ministre Fumio Kishida l’a déclaré l’année dernière. « Concentrer l’attention sur les politiques concernant les enfants et leur éducation est une question qui ne peut pas attendre et ne peut être reportée. »

Masako Mori, un collaborateur de Kishida, a également averti l’année dernière que le pays pourrait simplement « disparaître » si rien n’est fait pour remédier à la crise démographique. L’indice synthétique de fécondité du pays n’était que de 1,3 naissance par femme en 2021 et n’a pas dépassé le niveau de remplacement depuis les années 1970.

Pendant ce temps, en Russie, la population est également en déclin, tombant de quelque 244 000 personnes en 2023. Les législateurs envisagent de lancer des services de rencontres soutenus par l’État maintenant que de nombreuses applications occidentales, comme Tinder, ont cessé de fonctionner dans le pays.

Le mois dernier, le député de la Douma Vitali Milonov a suggéré d’utiliser la plateforme de services d’État du gouvernement russe Gosuslugi pour aider les célibataires à trouver un partenaire.