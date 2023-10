Tokyo Tech et EX-Fusion Advance Commercialisation de l’énergie de fusion laser

Face à la demande urgente d’énergies non émettrices de gaz à effet de serre, les réacteurs à fusion laser suscitent à l’échelle mondiale de grandes attentes en tant que source d’énergie durable. Les réactions de fusion nucléaire sont l’un des phénomènes naturels par lesquels le Soleil, comme toutes les autres étoiles, génère une énergie immense, impliquant la fusion de noyaux atomiques, tels que l’hydrogène, dans des conditions de température et de pression élevées, les transformant en noyaux plus lourds comme hélium. La fusion laser, quant à elle, est une technologie qui induit des réactions de fusion nucléaire en irradiant du combustible avec des lasers, ce qui génère de l’énergie. Tirant parti des ressources en eau de mer, il offre une option d’approvisionnement énergétique sûre et durable. En outre, elle possède la capacité de s’adapter avec flexibilité aux fluctuations de la demande d’électricité et, à long terme, elle devrait devenir un acteur clé dans la démarche de décarbonation. Cependant, alors que de nombreux efforts de recherche et de développement sont en cours dans le monde entier pour relever les défis techniques et améliorer l’efficacité énergétique, à l’heure actuelle, les réacteurs commerciaux à fusion laser n’ont pas encore été réalisés.

Grâce à une recherche collaborative entre EX-Fusion, qui développe des réacteurs à fusion laser, et Tokyo Tech, qui mène des recherches universitaires liées aux fluides métalliques liquides, le pôle de recherche collaborative vise à construire un concept de couvertures de combustible liquide adaptées aux réacteurs à fusion laser. Il développera également les technologies nécessaires aux composants de couverture liquide tout en travaillant largement sur des recherches conjointes visant à concevoir un boucle de maquette de couverture[3]. Les connaissances et le groupe de technologie des métaux liquides acquis grâce à cette recherche collaborative devraient être utiles non seulement dans le domaine de la fusion, mais également dans un large éventail de domaines tels que les miroirs à métaux liquides et les technologies de purification de l’environnement. EX-Fusion est une start-up développant des technologies essentielles pour les réacteurs à fusion laser, notamment les lasers et les cibles combustibles. Il a été reconnu par Toyo Keizai, un important magazine économique japonais, comme l’une des « 100 meilleures entreprises exceptionnelles » en 2023. Grâce à la collaboration entre EX-Fusion et Tokyo Tech, qui est à la pointe de la recherche sur les systèmes de conversion d’énergie utilisant un fluide métallique liquide, ils prévoient d’aborder conjointement un large éventail d’applications technologiques, dans le but de maximiser la mise en œuvre sociale de ces technologies.