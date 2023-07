« Tokyo perdrait son âme »: la colère face aux projets de réaménagement du parc historique de la ville

jeC’est une oasis de verdure dans une ville étouffée dans les rues pavées et les gratte-ciel en béton ; une Mecque pour les amateurs de sport qui affluent vers les matchs de baseball et de rugby dans ses deux stades historiques ; et un lieu de tranquillité où, alors qu’il assistait à un match de football en 1978, Haruki Murakami décida de devenir romancier.

Mais si les promoteurs et le gouvernement métropolitain de Tokyo parviennent à leurs fins, Meiji Jingu Gaien, un parc populaire du centre de Tokyo, sera détruit au bulldozer et transformé en un centre commercial dominé par deux gratte-ciel, un hôtel et de nouveaux sites sportifs.

Construit il y a près d’un siècle avec des dons privés pour honorer l’empereur Meiji, le parc de 66 hectares (163 acres) est un refuge très apprécié des Tokyoïtes qui se promènent ou, comme Murakami, courent le long de ses sentiers à l’ombre de centaines d’arbres. , dont le majestueux gingko datant de la naissance du parc.

Le réaménagement, dirigé par la société immobilière Mitsui Fudosan et approuvé par le gouvernement métropolitain de Tokyo en février, verra la construction de deux bâtiments de 200 mètres de haut et le remplacement du stade Meiji Jingu, vieux de 97 ans – où Lou Gehrig et Babe Ruth a joué lors d’une tournée de baseball aux États-Unis en 1934 – et au stade Chichibunomiya, le foyer spirituel du rugby japonais.

Selon les militants, le projet de 349 milliards de yens (1,9 milliard de livres sterling), dont l’achèvement est prévu en 2036, sonnera également la fin de près de 1 000 arbres et détruira le patrimoine architectural de la région. Le sort de Jingu Gaien, disent-ils, a été scellé à huis clos, avec une évaluation environnementale ou une consultation inadéquate avec les résidents locaux.

« C’est comme construire des gratte-ciel au milieu de Central Park », a déclaré Mikiko Ishikawa, professeur émérite à l’Université de Tokyo. « Tokyo perdrait son âme. »

Les manifestants à Tokyo portent une banderole sur laquelle on peut lire : « S’il vous plaît, ne coupez pas 1 000 arbres à Jingu Gaien. » Photographie : Haruka Nuga/AP

Alors que des travaux de construction à petite échelle ont déjà commencé, le mouvement pour bloquer le projet prend de l’ampleur, avec environ 6 000 personnes participant à une manifestation dans le parc en avril.

Les pétitions pour bloquer les plans ont obtenu des centaines de milliers de signatures. Les opposants comprennent une coalition improbable d’écologistes, de politiciens conservateurs qui vénèrent les liens impériaux du site, d’urbanistes et d’athlètes.

« Ceux d’entre nous qui aiment le rugby ne veulent pas faire partie du sportwashing – la destruction de l’environnement sous le couvert du sport », a déclaré Tsuyoshi Hirao, un ancien international de rugby japonais.

Le réaménagement fait partie de l’héritage olympique de la ville, l’horizon du parc étant désormais dominé par le stade principal de Tokyo 2020, qui était en grande partie vide pendant les Jeux en raison des restrictions imposées aux spectateurs par les coronavirus. Environ 1 500 arbres ont été abattus pour faire place au stade.

Les opposants ont demandé que les bâtiments existants soient rénovés plutôt que démolis et que tous les arbres soient épargnés.

Mais le réaménagement a le soutien de politiciens puissants, dont Yoshiro Mori, ancien Premier ministre japonais et fan de rugby autoproclamé, qui a été contraint de démissionner de la tête du comité d’organisation des Jeux olympiques de Tokyo 2020 après une explosion sexiste dirigée contre les administrateurs sportifs féminins.

Le stade de rugby actuel, construit en 1947 et nommé d’après le prince Chichibu, sera remplacé par un site polyvalent en forme de dôme avec un terrain artificiel et une capacité d’accueil considérablement réduite.

L’auteur Robert Whiting, qui a regardé son premier match de baseball au Meiji Jingu voisin dans les années 1960, s’est dit « dégoûté » par les projets de rasage et de remplacement du stade.

« Le stade Meiji Jingu est un trésor national », a déclaré Whiting. « C’est une oasis de tranquillité au milieu d’une ville surpeuplée, tentaculaire et bruyante, qui fait partie du vaste complexe boisé du sanctuaire Meiji. J’adore vraiment y aller. Mais maintenant, il va être remplacé par une nouvelle installation brillante avec des gratte-ciel, un hôtel et un centre commercial – tout cela au nom du profit. Ce qui se passe à Meiji Jingu fait partie d’un phénomène plus vaste : de grandes entreprises de construction démolissent un monument de Tokyo après l’autre.

Le stade de rugby de Chichibunomiya devrait être démoli pour faire place à de nouvelles installations sportives. Photographie : Stephen Wade/AP

Peu avant sa mort en mars, le musicien et compositeur Ryuichi Sakamoto a supplié le gouverneur de Tokyo, Yuriko Koike, et le sanctuaire Meiji Jingu, propriétaire du terrain, de reconsidérer. « Nous ne devrions pas sacrifier des arbres précieux que nos prédécesseurs ont protégés et cultivés pendant 100 ans au profit d’avantages économiques à court terme », a-t-il déclaré dans une lettre.

Le Comité national japonais Icomos, une entité consultative auprès de l’Unesco, a également appelé à une refonte urgente du projet.

Le public est de leur côté. Un sondage du mois dernier dans le journal Tokyo Shimbun a révélé que 69,5% des personnes interrogées s’opposaient aux plans, avec seulement 5,7% en faveur.

Les militants disent que l’abattage d’arbres n’a aucun sens dans une ville qui a peu d’espaces verts précieux et où l’effet d’îlot de chaleur est déjà une préoccupation majeure. Le réchauffement climatique a contribué à une augmentation de 1,5 ° C des températures dans la capitale japonaise depuis 1964 – près de trois fois la moyenne mondiale – selon le Observatoire de la Terre de la NASAalors qu’elle se classe 37e sur 40 grandes villes mondiales pour les espaces verts publics, la Forum mondial de la culture des villes a dit.

Les promoteurs ont déclaré que certains des plus vieux gingkos seraient épargnés et que des jeunes arbres seraient plantés dans d’autres régions, mais les experts pensent que les travaux de construction près de la limite des arbres causeront des dommages irréparables à leurs racines. « Si les arbres gingko – la pièce maîtresse du paysage du district – meurent, la beauté des paysages de la région sera sérieusement compromise », a déclaré l’Asahi Shimbun dans un éditorial plus tôt cette année.

Le gouvernement métropolitain de Tokyo affirme que le parc et ses installations sportives vieillissantes ont désespérément besoin d’être rénovés. Les habitants de Tokyo méritent des installations sportives et de loisirs à la pointe de la technologie, ont déclaré des responsables, ajoutant que le nouveau complexe réduira la congestion et améliorera l’accès sans obstacle.

Rochelle Kopp, une consultante en gestion qui fait partie d’un procès pour arrêter le réaménagement, a accusé le gouvernement métropolitain de Tokyo d’ignorer les souhaits des habitants de la ville.

« Le projet de réaménagement de Jingu Gaien a été concocté sans aucune contribution du public », a déclaré Kopp. « Cette approche antidémocratique des projets de redéveloppement est en décalage avec son temps. Maintenant que le public a appris à quel point ce projet est destructeur pour l’environnement et l’histoire, il s’exprime et il faut prêter attention à sa voix.

L’Associated Press a contribué aux reportages