Tokyo parcourt la distance pour assurer la sécurité des athlètes et des Jeux Olympiques

À l’approche de l’ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo, tous les regards sont tournés vers la manière dont les Jeux se dérouleront en toute sécurité et avec succès au milieu de la pandémie de COVID-19. Pour les olympiens d’outre-mer, les efforts pour assurer leur sécurité commencent à l’aéroport international de Narita, la principale porte d’entrée du Japon, car ils sont maintenus à l’intérieur d’une « bulle » des autres avant de partir pour leur prochaine destination. Lorsque les athlètes entrent dans le hall d’arrivée de Narita après plusieurs heures de procédures de santé et d’immigration, ils sont isolés des fans et des médias, qui sont tenus d’attendre dans des zones désignées pour garder une distance de deux mètres des athlètes, rapporte Xinhua.

Les athlètes qui arrivent sont tenus de passer des tests COVID-19 à l’aéroport. Bien qu’ils soient autorisés à récupérer leurs bagages en premier, ils doivent ensuite attendre dans des salles d’attente désignées «gardées» par des agents en tenue de protection jusqu’à ce qu’ils rendent des tests négatifs.

A l’intérieur des salles d’attente, les membres des délégations sont tenus à une distance de deux mètres. Ils doivent utiliser des toilettes désignées qui ne permettent qu’une seule personne à la fois et doivent être accompagnés par du personnel en cours de route, même lorsqu’il n’y a qu’une distance de 10 mètres entre les salles d’attente et les toilettes.

Un membre du personnel du nom de Peng, qui était chargé de guider l’équipe féminine de football de Chine à son arrivée samedi, a déclaré que c’était le travail des guides de garder les athlètes dans une bulle et à l’écart des autres.

«Les athlètes ne sont pas autorisés à monter seuls dans le bus, à utiliser des toilettes autres que celles désignées ou à manger dans des restaurants. Nous devons garder un œil sur », a déclaré Peng.

Peng était particulièrement vigilant contre les médias. « Vous devez garder une distance de deux mètres, vous devez donc utiliser une rallonge pour l’entretien », a-t-il déclaré, « S’il y a quelqu’un dans l’équipe qui est testé positif [for COVID-19], toute l’équipe sera disqualifiée. »

Le personnel est également attentif aux fans. Lorsque l’équipe de football masculine d’Argentine est arrivée, elle a été immédiatement entourée de supporters, ce qui a attiré la police et suscité la colère des entraîneurs argentins. « Pour la sécurité des joueurs, les fans doivent rester calmes et se retenir », a déclaré Peng.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici