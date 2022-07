Tokyo nommée hôte des Championnats du monde d’athlétisme 2025 | Nouvelles d’athlétisme

Tokyo a remporté la course pour accueillir les Championnats du monde d’athlétisme 2025

Tokyo a été choisie comme ville hôte des Championnats du monde d’athlétisme en 2025.

La capitale du Japon a organisé des Jeux olympiques retardés l’année dernière à huis clos au milieu de la pandémie de coronavirus.

La décision a été approuvée lors de la réunion du conseil à Eugene avant le début de la 18e édition des Championnats du monde vendredi, Tokyo repoussant la compétition de Nairobi, de Silésie et de Singapour.

Le président de World Athletics, Lord Coe, a déclaré: “Dans un groupe extrêmement solide de candidats pour accueillir les Championnats du monde d’athlétisme 2025, Tokyo a proposé une offre convaincante.

Le stade national de Tokyo a accueilli l’athlétisme aux Jeux olympiques d’été en 2021

“J’espère que ce sera une lumière brillante pour le Japon alors qu’ils célèbrent les 100 ans de l’Association japonaise des fédérations d’athlétisme (JAAF) en 2025, en ramenant l’athlétisme de classe mondiale aux habitants de Tokyo.”

Budapest accueillera les Championnats du monde de 2023, l’événement de cette année ayant été repoussé de 12 mois pour accueillir les Jeux olympiques de Tokyo en 2021.

Coe admet que certains cas de visa ne seront pas résolus pour Eugene

Pendant ce temps, Coe a concédé que tous les cas de visa en suspens ne seront pas résolus avant les championnats du monde de cette année.

Près de 400 athlètes et officiels ont rencontré des problèmes de visa pour entrer aux États-Unis avant le début des championnats à Eugene vendredi.

Le président de World Athletics, Seb Coe, a accepté que les problèmes de visa continueront d’être un problème à Eugene

Ferdinand Omanyala, qui a couru le troisième temps le plus rapide au monde sur 100 m cette année, n’a fait approuver son visa de voyage que mercredi.

Le sprinter kenyan a remporté le titre africain du 100 m le mois dernier et doit participer aux manches vendredi. Il devrait arriver à Eugene trois heures seulement avant sa course.

Lord Coe a déclaré : “Nous travaillerons jusqu’à la dernière minute, mais serons-nous en mesure de résoudre tous ces problèmes à temps pour le début de la compétition ? Non, nous ne le serons pas.

“La seule chose qui est claire pour moi alors que nous nous battons pour faire tout ce que nous pouvons, c’est que c’est compliqué. En termes de pourcentage relatif, c’est un petit nombre mais ce n’est pas réconfortant si vous êtes dans cette catégorie.

“Bien sûr, il y a des leçons à tirer, mais l’apprentissage clé est qu’il s’agit d’un paysage très compliqué. Il n’y a pas une seule chose que vous pouvez regarder et dire que c’est le problème dominant.”

Le Comité olympique et paralympique des États-Unis, l’Oregon22 et World Athletics ont traité 374 cas, dont 255 résolus et 20 refusés.

Dans certains cas, les athlètes ont eu des retards dans l’obtention d’entretiens ou les candidatures ont été tardives ou ont souffert d’informations incorrectes.

“Le comité d’organisation d’Oregon 22 et World Athletics travaillent en étroite collaboration avec l’USOPC pour assurer le suivi des demandes de visa, dont la majorité ont été résolues avec succès”, indique un communiqué de World Athletics.

“Nous continuons à suivre ces problèmes de visa en suspens. Les voyages internationaux en général sont devenus plus difficiles en raison de la pandémie et nous sommes extrêmement reconnaissants de l’aide et de l’expérience de l’USOPC pour aider à résoudre les problèmes qui sont survenus ces derniers temps. semaines.”