Le Tokyo Game Show de cette année a été très amusant. Ollie Barder

Cette année Jeu télévisé de Tokyo ça ressemblait plus à quelque chose d’il y a dix ans et c’était très amusant.

Les années précédentes, l’émission se concentrait davantage sur les jeux mobiles, mais cette année, c’était plus comme avant : beaucoup de jeux joués par des gens trépidants et heureux.

Une partie du changement est double : nous sortons encore de l’ère COVID, et les jeux ont un délai d’avance en termes de développement et de promotion. L’autre aspect est à quel point les jeux chinois et coréens prennent désormais un essor considérable.

Nous avons déjà vu des morceaux de cela avec des jeux comme Lame stellaire et Mythe noir Wukongmais cette tendance semble être à la hausse. Avec beaucoup de nouveaux jeux, petits et grands, venant d’Asie.

Il y a aussi beaucoup de collaboration japonaise au sein de ces jeux, avec divers artistes et licences qui se croisent d’une manière culturellement rafraîchissante.

Comme toujours, voici les jeux auxquels j’ai joué au salon de cette année et sur quelle plateforme, ainsi que ce que j’en ai pensé.

Pause Mécha (ordinateur)

La configuration du ciblage et du champ de vision nécessite un peu de travail. Incroyable soleil de mer

C’était bien de pouvoir jouer à ça, car j’étais curieux à ce sujet depuis un moment. Il s’agit d’un jeu de tir assez ouvert et qui n’a pas emprunté la voie prévisible des héros, quelque chose qui a finalement tourmenté des joueurs comme Évolution de Gundam. Il y a beaucoup de variété ici et cela pourrait finir par être spécial. Le système de ciblage semble sortir de Noyau blindé 4 et Noyau blindé pour réponsecomme dans une configuration de verrouillage FCS plein écran. Cela fonctionne bien, mais avec le champ de vision par défaut, cela a parfois tendance à ressembler à « HUD Fighter 2000 ». J’ai vraiment besoin de jouer beaucoup plus à ce jeu, mais je pense toujours que cela fonctionnera mieux en Asie qu’en Occident en raison du style très chinois des conceptions de mecha, certes japonaises.

Saga de fer contre (ordinateur)

Cela a très bien joué et arrivera également sur Switch. Jeu Duché

Il s’agit du jeu de combat mecha inspiré par des personnages comme Guerres de super robots et son chibi configuration méca. Il existe de nombreuses licences intéressantes comme Mazinger, Robo Getteret Dancouga se battre, et l’art et l’animation sont ravissants. J’étais vraiment satisfait de la qualité de ce jeu et je pense que ce sera un combattant mecha solide dans la même veine que Cyberbots et Kikaioh. Le jeu arrivera sur PC mais aussi sur Switch, ce qui, à mon avis, est une excellente décision, car il sera ainsi très populaire au Japon. Naturellement, j’ai joué le rôle de Final Dancouga, ce qui était très amusant et merveilleux de le voir répondre à mes commandes, car je suis habitué à ce que cette version de Dancouga soit uniquement en Guerres de super robots.

Fatal Fury : La Cité des Loups (PlayStation5)

Le nouveau « Fatal Fury » est un jeu très élégant. SNK

Je ne m’attendais pas à ce que ce soit aussi bon. C’est vraiment un excellent jeu de combat. Non seulement il joue très bien, mais il a également un look fantastiquement stylisé qui le distingue vraiment. De l’utilisation de ton d’écran-Ombrages et ombres fraîches des attaques du personnage, c’est l’un des jeux les plus beaux que j’ai vu depuis un moment. Pas pour son aspect réaliste, mais uniquement pour son style. Les commandes sont également intéressantes, car vous disposez d’une configuration « intelligente » et « arcade ». Le premier gérant la plupart des entrées les plus difficiles pour les débutants et le second offrant le menu complet d’attaques pour les joueurs expérimentés. Certains peuvent se plaindre de cette approche, mais je pense qu’un joueur plus expérimenté dans les entrées d’arcade aura plus de flexibilité d’options par rapport à un écrasement de boutons débutant. Il convient également de souligner que Abeilles ninja mortelles est toujours d’actualité après toutes ces années.

Chasseurs de monstres sauvages (PlayStation5)

« Monster Hunter Wilds » est géré de manière plus lourde que les jeux Switch les plus récents. Capcom

Suite au Chasseur de monstres jeux sur Switch, Terres sauvages ressemble plus à un retour plus important à ce que nous avons vu dans Monde. J’ai joué une partie de la campagne contre un Chatacabrace qui était une très bonne manière d’entrer dans le jeu. Pendant le combat, j’ai commencé à infliger des blessures au monstre, qui brillait alors en mode Focus. Réussir un coup en mode Concentration sur l’une de ces blessures incandescentes a causé une quantité satisfaisante de dégâts. Naturellement, au cours du combat, le Chatacabra s’est enfui, j’ai donc dû le traquer et achever le crapaud mutant. Cela s’est très bien déroulé et il est clair que ce sera une sortie massive pour Capcom l’année prochaine.

Remake de Dragon Quest III HD-2D (PlayStation5)

Jouer au remaster HD de « Dragon Quest III » était très spécial. Square-Enix

Si vous n’êtes pas familier avec Quête du dragonpuis l’original Trilogie Erdrick est très spécial, le troisième jeu de la trilogie étant particulièrement apprécié. Ce remake a donc beaucoup à faire et, d’après ce que j’ai joué, il est vraiment à la hauteur. Co-développé par Artdink et Square Enix, il utilise un mélange de sprites HD 2D avec une approche tilt-shift des environnements 3D. Se promener dans le monde du jeu était joyeux et affronter des batailles aléatoires était exactement comme il se doit. Il est également très joli, et après l’excellent Stratégie triangulairej’ai vraiment l’impression qu’Artdink et Square Enix ont réussi, et j’ai hâte de jouer au jeu terminé.

A part ça, j’ai manqué de jouer Metal Gear Solid Deltamais je pense que j’attendrai de l’examiner une fois qu’il sera prêt.

J’ai également testé la PlayStation 5 Pro et, pour être honnête, je n’ai pas été trop impressionné. Compte tenu du prix, je devrai peut-être ignorer celui-ci à moins que des jeux étonnants et exclusifs ne soient proposés.

Dans l’ensemble, c’était l’un des jeux télévisés de Tokyo les meilleurs et les plus fréquentés auxquels j’ai assisté depuis très longtemps. Avec tous les licenciements qui surviennent en Occident, on a au moins l’impression que l’industrie japonaise des jeux vidéo est plus dynamique. Espérons que cela reste ainsi.

