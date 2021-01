Tokyo pourrait bientôt être placée en état d’urgence suite à une résurgence des cas de Covid-19, alors même que la capitale japonaise se prépare à accueillir les Jeux olympiques.

Le Premier ministre japonais Yoshihide Suga a déclaré lundi qu’il envisageait un état d’urgence pour Tokyo et les trois préfectures voisines. Les gouverneurs des quatre régions ont exhorté Suga à prendre des mesures au milieu d’un pic de cas de coronavirus.

Lire la suite L’émission continue: malgré l’augmentation des cas de Covid, les Jeux Olympiques de Tokyo se dérouleront en 2021, a déclaré le Premier ministre japonais

Le dirigeant japonais a déclaré qu’il mobiliserait également des médecins militaires si la situation s’aggravait, promettant de fournir aux hôpitaux et aux établissements médicaux les ressources dont ils ont besoin pour éviter d’être débordés. Suga n’a toutefois pas précisé quand son gouvernement pourrait prendre des mesures, et il a également refusé de préciser quelles restrictions pourraient être imposées à Tokyo et dans la région environnante. Les bars et les restaurants pourraient être invités à fermer à 20 heures plus tard cette semaine à titre de mesure provisoire, ont rapporté les médias locaux, ajoutant que les entreprises qui se conforment aux directives pourraient être admissibles à une compensation. La loi japonaise n’autorise pas des verrouillages stricts imposés d’amendes et d’autres sanctions. Cependant, le pays a été placé sous l’état d’urgence en avril par le prédécesseur de Suga, Shinzo Abe, qui a exhorté les entreprises et les écoles non essentielles à fermer. L’avis a été levé un mois plus tard.

Le gouvernement conseille actuellement aux restaurants de fermer leurs portes avant 22 heures, mais Suga a reconnu que les directives n’avaient pas été efficaces à Tokyo.

«Même pendant les trois jours des vacances du Nouvel An, les cas ne sont pas descendus dans la grande région de Tokyo», Suga a déclaré lors d’une conférence de presse, ajoutant qu’un «Un message plus fort était nécessaire.»

Malgré la crise sanitaire, le Premier ministre a promis que Tokyo accueillera les Jeux olympiques cet été, promettant que «Préparations régulières» fera les jeux « sûr et sécurisé. »

Le Japon et le Comité international olympique ont décidé en mars dernier de retarder les Jeux d’un an, les nations du monde entier fermant leurs frontières et interdisant les voyages en raison de la pandémie.

Tokyo a enregistré un record de 1 337 cas de coronavirus jeudi, et les cas avec des symptômes graves sont passés à 101. La ville représentait 816 des 3 100 nouvelles infections signalées dans le pays dimanche, portant le total de cas de la capitale à 62 590.

