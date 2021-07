Tokyo établit un record de cas quotidiens au milieu des Jeux olympiques; les états réagissent aux masques du CDC

Après que les Centers for Disease Control and Prevention ont publié de nouvelles directives sur les masques recommandant aux personnes entièrement vaccinées de porter des masques à l’intérieur dans les zones à forte transmission, les États ont rapidement réagi.

Le Nevada a émis une ordonnance d’urgence exigeant que les personnes – vaccinées ou non vaccinées – dans 12 des 17 comtés portent des masques dans les espaces publics intérieurs. À partir de vendredi à 00h01, le mandat entre en vigueur dans les comtés où la transmission de COVID-19 est importante ou élevée, selon un communiqué de presse de mardi.

Le gouverneur de l’Arkansas, Asa Hutchinson, a déclaré qu’une session spéciale pour revoir l’interdiction par l’État des mandats de masques dans les écoles est une option, car le nombre d’hospitalisations pour COVID-19 dans l’État a dépassé les 1 000. Les hospitalisations liées au COVID-19 dans l’État ont augmenté de 45 à 1 025, son nombre le plus élevé depuis fin janvier. Les cas de virus de l’État ont augmenté de 2 052.

Les responsables de l’éducation de Caroline du Sud ont déclaré que la législation récemment promulguée les empêcherait d’obliger les étudiants et les employés à porter des masques à l’intérieur des écoles en raison de la nouvelle directive sur les masques. .

Le gouverneur du Michigan, Gretchen Whitmer, a déclaré qu’elle ne s’attendait pas à ce que l’État émette un mandat de masque ou toute autre nouvelle ordonnance de pandémie de COVID-19 de si tôt. Mais elle a dit que le Dr Joneigh Khaldun, directeur médical de l’État, l’avait encouragée à porter un masque à l’intérieur.

« Tant que COVID se propage d’une personne à l’autre, que ce soit en Alabama ou à l’autre bout du monde, il pourrait continuer à muter. En fin de compte, ceux d’entre nous qui sont même vaccinés peuvent voir une variation à laquelle nous sommes vulnérables », a déclaré Whitmer. .

Aussi dans l’actualité :

►Une étude d’AstraZeneca publiée mardi dans le Lancet a révélé que son vaccin COVID-19 était associé à un faible risque de caillots sanguins rares après la première dose, mais ce risque n’a pas augmenté après la deuxième dose.

► L’hôpital pour enfants du Texas à Houston a vu plusieurs cas graves de COVID-19 chez les enfants, nécessitant dans certains cas des ventilateurs, alors que la variante delta se propage rapidement, a déclaré le Dr Jim Versalovic, pédiatre en chef par intérim de l’hôpital à Houston Press.

►La pandémie a fait grimper les prix des véhicules neufs et d’occasion, et de nombreuses personnes ayant des baux en cours encaissent ou rendent leur voiture plus tôt sans pénalité.

►L’Organisation mondiale de la santé affirme que le nombre de décès dus au COVID-19 dans le monde a bondi de 21% la semaine dernière. « Si ces tendances se poursuivent, le nombre cumulé de cas signalés dans le monde pourrait dépasser les 200 millions au cours des deux prochaines semaines », a déclaré l’OMS.

►Le plus grand district scolaire de Géorgie a rejoint les rangs croissants de ceux qui obligeront les étudiants et les employés à porter des masques quel que soit leur statut vaccinal, car les cas de coronavirus continuent d’augmenter dans tout l’État.

►Le président Joe Biden a déclaré mardi que son administration envisageait la possibilité d’exiger que tous les travailleurs fédéraux se fassent vacciner contre le COVID-19 alors que les infections augmentent à travers le pays avec la transmission généralisée de la variante delta.

►Le système de l’Université d’État de Californie, le plus grand système universitaire des États-Unis, a annoncé mardi qu’il rendrait obligatoire les vaccins COVID-19 pour les étudiants, les professeurs et le personnel qui viennent sur le campus, citant la propagation de la variante delta.

Les chiffres du jour : Les États-Unis ont enregistré plus de 34,6 millions de cas confirmés de COVID-19 et 611 400 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux : Près de 195,2 millions de cas et 4,17 millions de décès. Plus de 163,3 millions d’Américains – 49,2% de la population – ont été entièrement vaccinés, selon le CDC.

Ce que nous lisons : La décision du CDC mardi d’inverser le cours et d’exhorter même les Américains entièrement vaccinés à porter des masques à l’intérieur dans les zones à forte transmission de coronavirus ne devrait pas écraser la propagation de la communauté, selon les experts – mais cela pourrait augmenter la pression sur les non vaccinés et encourager les entreprises et les écoles à mettre en œuvre des mandats de masque. Lire l’histoire complète.

Continuez à rafraîchir cette page pour les dernières nouvelles. Vouloir plus? Inscrivez-vous à la newsletter Coronavirus Watch de USA TODAY pour recevoir des mises à jour directement dans votre boîte de réception et rejoindre notre groupe Facebook.

Les États réduisent les impôts et évitent les hausses de taux après le plan de secours COVID de Biden

Un examen de USA TODAY sur la façon dont les États commencent à dépenser les 195 milliards de dollars d’aide directe inclus dans un programme de secours contre les coronavirus de mars a révélé que beaucoup utilisent une grande partie de l’aide pour éviter d’augmenter les taxes sur les entreprises, les conducteurs et autres.

En outre, le montant massif d’aides fédérales de toutes sortes depuis le début de la pandémie a stimulé l’économie et mis de nombreux États dans une position budgétaire suffisamment solide pour pouvoir réduire les impôts.

« L’une des tristes leçons de la Grande Récession était que nous avons adopté un projet de loi de relance, puis tous ces États et gouvernements locaux avaient tous ces problèmes toujours en cours », a déclaré Richard Auxier, associé principal en politique au Urban-Brookings Tax Policy Center. . «Ils sont devenus un véritable frein à l’économie car ils ont dû réduire les programmes ou augmenter les impôts pour sortir du trou qu’ils avaient creusé. Et nous ne voulions pas répéter cela.

– Maureen Groppe

16 autres tests positifs aux Jeux olympiques alors que Tokyo établit un record de cas quotidiens

Les organisateurs des Jeux olympiques affirment que 16 personnes supplémentaires accréditées pour les Jeux de Tokyo ont été testées positives pour COVID, portant le total à 174 depuis le 1er juillet.

Le total comprend 20 athlètes, bien qu’il n’y ait eu aucun nouveau test positif parmi les athlètes dans les cas annoncés mercredi. Des dizaines de milliers de personnes sont accréditées pour les Jeux.

Tokyo a également enregistré mercredi un record quotidien de 3 177 cas de COVID-19, contre un précédent record de 2 848 mardi.

– Presse Associée

La Floride et la Louisiane signalent une augmentation record des hospitalisations

Le gouverneur de la Louisiane John Bel Edwards et le ministère de la Santé de l’État exhortent les résidents à se faire vacciner alors que l’État a connu sa plus forte augmentation d’un jour d’hospitalisations depuis mars 2020 cette semaine.

Lundi, 1 390 personnes ont été hospitalisées avec COVID-19 en Louisiane, soit une augmentation de 169 patients par rapport à la veille. Il s’agit du plus grand bond d’hospitalisations d’une journée dans l’État depuis que la pandémie a atteint la Louisiane pour la première fois en mars 2020. Trois jours seulement au cours du mois de mars ont vu une croissance plus rapide du nombre de patients hospitalisés COVID-19.

« Cette vague est sur nous, et cela signifie qu’il appartient à chacun de nous de faire sa part pour y mettre fin. C’est en notre pouvoir. Se faire vacciner est le meilleur moyen de rester en sécurité et en bonne santé pendant cette pandémie. C’est la meilleure façon de mettre ça derrière nous », a déclaré Edwards dans un communiqué mardi.

– Andrew Capps, annonceur du quotidien Lafayette ; Nikki Ross, Daytona Beach News-Journal

Le CDC recommande aux personnes vaccinées de porter des masques à l’intérieur dans les zones à forte transmission

Les Centers for Disease Control and Prevention ont recommandé mardi que les personnes entièrement vaccinées portent des masques à l’intérieur dans les zones à forte transmission alors que les cas de COVID-19 continuent d’augmenter et que les taux de vaccination diminuent.

La directrice du CDC, le Dr Rochelle Walensky, a déclaré que de nouvelles données montrent que la variante delta, qui représente plus de 80% des nouvelles infections aux États-Unis, se comporte « uniquement différemment » de ses prédécesseurs et pourrait rendre les personnes vaccinées infectieuses.

« Les informations sur la variante delta provenant de plusieurs États et d’autres pays indiquent que, dans de rares occasions, certaines personnes vaccinées infectées par la variante delta après la vaccination peuvent être contagieuses et transmettre le virus à d’autres », a déclaré Walensky en annonçant les nouvelles directives. la science est inquiétante et mérite malheureusement une mise à jour de notre recommandation. »

Les parties des États-Unis avec au moins 50 nouveaux cas pour 100 000 personnes au cours de la semaine dernière, qui comprennent 60% des comtés du pays, sont soumises aux directives. Les taux de nouveaux cas sont particulièrement élevés dans le Sud et le Sud-Ouest.

« La nouvelle science est inquiétante » :Le CDC recommande à nouveau de porter des masques à l’intérieur. Ce que cela signifie pour les Américains vaccinés.

Contribuer : The Associated Press.