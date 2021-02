Un séisme de magnitude 7 a frappé samedi les côtes de la préfecture japonaise de Fukushima, secouant violemment les villes de la côte est et suscitant des craintes d’un tsunami, quelques semaines avant l’anniversaire de la catastrophe nucléaire de 2011.

Plusieurs agences sismologiques ont estimé la magnitude du séisme, qui a frappé l’est de la plus grande île du Japon, Honshu, à 7,0 ou plus.

Il a également été enregistré comme le plus élevé possible sur l’échelle d’intensité sismique de l’Agence météorologique japonaise. Un tremblement de terre 7 au Japon indique un tremblement de terre violent et violent qui peut secouer des personnes et des objets autour, détruire des bâtiments et fissurer le sol.

#RUPTURE: Un grand tremblement de terre s’est produit au large de Fukushima, au Japon. Les premières indications sont qu’il s’agissait d’un tremblement de terre de magnitude 7,1. De plus amples informations provenant de l’Agence météorologique japonaise montrent qu’il s’agissait d’un tremblement de terre intense … Secouez la carte ci-dessous. #Tremblement de terre pic.twitter.com/8qxIkdGUnH – Bryan Schuerman, M.Ed. (@BSchuermanWX) 13 février 2021

Puissant séisme à 23 h 08 samedi soir au Japon. Intensité de 6+ (sur une échelle de 7) à Fukushima et Miyagi. M7.1 dans la même zone que le séisme majeur il y a 10 ans, mais bien que puissant était plus petit cette fois. Aucun risque de tsunami cette fois. pic.twitter.com/IYMDGTrF3P – Martyn Williams (@martyn_williams) 13 février 2021

Le tremblement de terre a fait craindre un éventuel tsunami, mais la menace a été rapidement annulée.

IL PEUT Y AVOIR DES CHANGEMENTS AU NIVEAU DE LA MARÉE EN RAISON DU TREMBLEMENT DE TERRE PRÉCÉDENT, MAIS IL N’Y A PAS DE PROBLÈME AU SUJET DES DÉGÂTS DU TSUNAMI – TREMBLEMENT DE TERRE ET TSUNAMI (@EQTW) 13 février 2021

Au moins 20 personnes auraient été blessées dans les préfectures de Miyagi et Fukushima, tandis qu’environ 950 000 foyers auraient perdu l’électricité. Aucun bâtiment à Fukushima n’aurait subi de dommages majeurs. Pour rappel, près de 16 000 morts et plus de 6 000 blessés ont été enregistrés à la suite du tremblement de terre et du tsunami de 2011, et 2 500 personnes supplémentaires ont été portées disparues.

Les anglophones du Japon se sont tournés vers les médias sociaux pour exprimer leur choc face au tremblement de terre, que certains ont décrit comme étant beaucoup plus violent que tout ce qu’ils avaient vécu auparavant.

Un grand tremblement de terre au large de la côte de Fukushima; magnitude 7,1, pas de menace de tsunami pic.twitter.com/90cqYo54Ua – Gearoid Reidy (@GearoidReidy) 13 février 2021

«En plus de 7 ans au Japon, c’était le tremblement de terre le plus fort, le plus long et le plus effrayant que j’aie jamais ressenti». un utilisateur a écrit, tandis qu’un streamer japonais Twitch affirmait que le tremblement de terre l’avait sortir du de lit.

Le tremblement de terre a entraîné des pannes de courant dans les régions touchées, et des vidéos ont montré des secousses intenses à l’intérieur des maisons, avec des meubles cliquetis et des objets volants sur les surfaces. Une réplique de magnitude 4,9 a été enregistrée une demi-heure après le tremblement de terre.

地震 が 大 き か っ た の で 、 な ぜ か 反射 的 に 動画 撮 っ て し ま っ た け ど な ん か ワ ロ タ pic.twitter.com/VOSl6PnGfj – ひ め い (@ himei42) 13 février 2021

Whoa un peu tremblant au Japon ce soir. #Tremblement de terre pic.twitter.com/Fg5vLATU73 – ダ リ ル ・ ワ ー ト ン – リ グ ビ ー Darryl Wharton-Rigby (@whartonrigby) 13 février 2021

Elle a également fait craindre une répétition de la catastrophe nucléaire de Fukushima Daiichi en 2011, lorsqu’un grave tremblement de terre a généré un tsunami et le pire incident nucléaire depuis Tchernobyl en 1986. Le 11 mars marque le 10e anniversaire de la catastrophe de Fukushima.

Aucun problème n’aurait été trouvé à la centrale nucléaire de Fukushima après le séisme de samedi, l’agence de presse Kyodo mentionné.

J’avais tellement peur plus tôt à cause du tremblement de terre Mag7 à Fukushima! Non, pas encore 3/11 Seigneur s’il vous plaît. veuillez nous protéger! Je tremble encore, 😭😭😭 J’étais prêt à sortir de mon appartement, mais je ne savais pas quoi faire. J’étais perdu! @ SB19Official pic.twitter.com/9gOsTIbCAU – 🍂ginger • SB19 • 21/03/09 • IKALAWANG YUGTO💙 (@ gingerale_22) 13 février 2021

Je n’ai pas ressenti un tel tremblement de terre depuis un moment, même si le tremblement de terre le plus fort a été ressenti à Fukushima et pas ici à Tokyo. C’est presque le 10e anniversaire du tremblement de terre de 3.11. https://t.co/0YzvoLuXyT – Shoko Oda (@shoko_oda) 13 février 2021

Le professeur Kenji Satake de l’Institut de recherche sur les tremblements de terre de l’Université de Tokyo a affirmé que le tremblement de terre de samedi était une réplique du tremblement de terre de 2011.

« Parce que [the 2011 quake] était énorme, avec une magnitude de 9,0, il n’est pas surprenant d’avoir une réplique de cette ampleur 10 ans plus tard, » »a-t-il commenté, expliquant qu’il n’y avait pas de tsunami cette fois à cause de l’épicentre relativement profond du tremblement de terre.

