Tokyo espère la fin de Kidambi Srikanth et Saina Nehwal alors que la BWF ne dit pas d’autres événements dans la fenêtre de qualification

Kidambi Srikanth et Saina NehwalLes faibles espoirs de qualification pour les Jeux de Tokyo ont pris fin après que l’instance dirigeante du jeu (BWF) a clairement indiqué vendredi qu’il n’y aurait aucun changement dans la liste de classement actuelle et qu’aucun autre tournoi n’aura lieu pendant la période de qualification. Les espoirs de l’ancien numéro un mondial Srikanth et de la médaillée de bronze aux Jeux de Londres, Saina, ont été presque déçus lorsque le dernier des éliminatoires olympiques à Singapour a été annulé en raison de la pandémie COVID-19.

Le duo s’était accroché à un mince espoir lorsque l’instance dirigeante a déclaré qu’elle «publierait une nouvelle déclaration sur les qualifications des Jeux olympiques de Tokyo à une date ultérieure». «La Fédération mondiale de badminton (BWF) peut confirmer qu’aucun autre tournoi ne sera joué à l’intérieur du Tokyo 2020. Fenêtre de qualification pour les Jeux Olympiques « , a déclaré vendredi l’instance faîtière dans un communiqué.

« En tant que tel, alors que la période de qualification se termine officiellement le 15 juin 2021 selon le système de qualification révisé de Tokyo 2020, la liste actuelle des classements Race To Tokyo ne changera pas. » En raison de la crise sanitaire, l’organisme mondial avait précédemment révisé la période de qualification, la prolongation de près de deux mois jusqu’au 15 juin après le report de trois événements importants. Cependant, sans répit de la pandémie, la BWF a été contrainte d’annuler ou de reporter les trois derniers éliminatoires – Open de l’Inde, Open de Malaisie et Open de Singapour, laissant des joueurs, dont Srikanth et Saina, sans aucune chance d’obtenir une qualification.

« Le processus de qualification olympique est en effet clos car il n’y a pas d’opportunités supplémentaires pour les joueurs de gagner des points », a déclaré le secrétaire général de la BWF Thomas Lund. réaffectations, et cela prendra plusieurs semaines. » Selon les règles de qualification, les 16 meilleurs joueurs – un maximum de deux joueurs chacun en simple masculin et féminin d’un pays – comme le 15 juin gagneront des inscriptions directes. La BWF a déclaré que « les invitations seront envoyées sous peu avec les listes de participation définitives et les classements à publier à la fin de ce processus. » Chirag Shetty et Satwiksairaj Rankireddy.

