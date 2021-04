Les mesures nouvellement annoncées entreront en vigueur dimanche et dureront jusqu’au 11 mai, avec des lieux, tels que des bars et des restaurants, obligés de fermer temporairement et les événements sportifs ne pourront avoir lieu que s’ils se déroulent à huis clos, selon l’économie japonaise. Ministre Yasutoshi Nishimura.

Nous devons absolument limiter la circulation des personnes, et nous devons le faire de manière décisive. Nous avons besoin de mesures puissantes, courtes et ciblées.

Les entreprises et les particuliers qui enfreignent les restrictions de Covid risquent des sanctions sévères, notamment une amende pouvant aller jusqu’à 500 000 yens (4 648 dollars) ou une peine pouvant aller jusqu’à six mois de prison.

Le Premier ministre japonais Yoshihide Suga a donné sa bénédiction aux mesures après leur approbation par le groupe de travail Covid du gouvernement, des responsables les dévoilant lors d’une conférence de presse vendredi.

Dans une tentative de dissuader les individus de quitter inutilement leurs maisons, le gouverneur de Tokyo Yuriko Koike a déclaré que la zone éteindrait les illuminations et les enseignes au néon, plongeant l’endroit dans l’obscurité.

C’est la troisième fois que le Japon utilise l’état d’urgence pour lutter contre l’augmentation des cas de Covid et, aux côtés de la capitale, Osaka, Kyoto et Hyogo seront frappés par les restrictions, mettant un quart du pays sous des mesures de verrouillage.

Alors que les Jeux Olympiques devraient commencer dans trois mois, après un délai d’un an causé par la pandémie, les responsables cherchent à régner sur les infections et à soulager la pression sur les installations médicales. Le président de Tokyo 2020, Seiko Hashimoto, a déclaré que les organisateurs n’envisageaient pas d’annuler l’événement malgré la situation dans le pays.

Bien que le déploiement de la vaccination au Japon soit en cours, avec plus de 1,8 million de doses administrées, le pays connaît l’une des pires augmentations d’infections depuis le début de la pandémie, signalant plus de 5400 nouvelles infections au cours des dernières 24 heures. Tout au long de la pandémie, la nation de 126 millions d’habitants a enregistré 551 898 cas et 9 800 décès dus au virus.

