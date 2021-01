Les autorités de Tokyo ont demandé lundi que les restaurants et les bars ferment à 20 heures pour empêcher une nouvelle propagation du coronavirus, une annonce faite après que le Premier ministre japonais, Yoshihide Suga, ait déclaré que le gouvernement central envisagerait de déclarer l’état d’urgence dans le pays. capitale et dans trois préfectures environnantes pour la première fois depuis avril.

Alors que Tokyo a enregistré un record de 1 337 cas en une journée la semaine dernière, le gouverneur Yuriko Koike a déclaré: «Nous devons clairement reconnaître que la situation infectieuse est à un stade complètement différent.» Le gouvernement métropolitain a demandé aux résidents de s’abstenir de toutes les sorties, sauf essentielles après 20 h. Les restaurants servant de l’alcool devront fermer à 20 h à partir du 8 janvier; tous les autres restaurants devront emboîter le pas le 12 janvier, avec les restrictions en place jusqu’à la fin du mois. Mme Koike a déclaré que le gouvernement métropolitain demanderait également aux lignes de métro et de train de terminer le service plus tôt chaque soir.

Les entreprises ont été encouragées à permettre aux employés de travailler à domicile et les universités ont été invitées à déplacer les cours en ligne.

M. Suga a déclaré que le gouvernement central envisagerait de déclarer l’état d’urgence plus tard cette semaine. Le Japon a signalé un total de plus de 240 000 cas et plus de 3 500 décès.