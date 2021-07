Tokyo élit une assemblée au milieu des craintes de pandémie concernant les Jeux olympiques de Tokyo Yuriko Koike Démocrates de Covid Twitter

Les électeurs de la capitale japonaise élisent l’assemblée de la ville de Tokyo au milieu des inquiétudes concernant les risques pour la santé pendant les Jeux olympiques, qui s’ouvriront dans trois semaines, alors que les cas de coronavirus continuent d’augmenter.

Lors du scrutin de dimanche, 271 candidats briguent 127 sièges. Les électeurs éligibles totalisent 9,8 millions de personnes dans la mégapole avec une population de près de 14 millions.

Les sondages d’opinion montrent que la plupart des gens souhaitent que les Jeux soient annulés ou reportés à nouveau. Derrière les craintes se cache le retard dans le déploiement de la vaccination, avec seulement environ 10 % de la population complètement vaccinée.

Le gouverneur de Tokyo, Yuriko Koike, s’est rendu malade il y a deux semaines, invoquant l’épuisement, et n’a été vu en public que vendredi. Son rôle habituel aurait été de défendre son parti, Tomin First, le plus important avec 46 sièges à l’Assemblée avant les élections.

Ni Koike ni son parti n’ont poussé à une annulation, mais ont plutôt appelé à des Jeux sans fans dans les tribunes. Le comité d’organisation a déclaré qu’une décision sur les restrictions de présence était toujours à l’étude.

Le seul grand parti plaidant clairement pour l’annulation des Jeux olympiques était le Parti communiste, qui détenait 18 sièges.

Les démocrates, un parti d’opposition de premier plan, ont soulevé des questions sur les Jeux olympiques mais ont poussé d’autres problèmes dans leur campagne, tels que l’aide économique aux personnes touchées par le coronavirus.

Les Jeux olympiques, qui s’ouvrent le 23 juillet, rassemblent 15 000 athlètes et plus de 50 000 officiels, y compris des commanditaires et des dignitaires, ainsi que 70 000 bénévoles.

Certains experts médicaux ont averti que cela pourrait devenir un événement de super-épandage COVID-19, avertissant que les nouveaux cas à Tokyo, qui totalisent maintenant plusieurs centaines, pourraient atteindre des milliers.

Les membres et les officiels de l’équipe olympique sont plus susceptibles que le public japonais d’avoir été complètement vaccinés.

Les libéraux-démocrates au pouvoir, le parti du Premier ministre Yoshihide Suga, qui disposait auparavant de 25 sièges à l’Assemblée de Tokyo, devraient augmenter leur représentation alors que l’élan du parti de Koike s’est essoufflé, selon les médias japonais. Mais la plupart des gens étaient encore indécis.

Koike, une ancienne présentatrice de presse, est devenue la première femme gouverneur de Tokyo en 2016 et a été réélue pour un autre mandat de quatre ans lors d’un glissement de terrain en 2020.

Elle est partisane de l’égalité des sexes, comparant la situation au Japon à « une plaque de fer » plutôt qu’à « un plafond de verre ».

Les analystes disent que Koike, auparavant législateur parlementaire, pourrait envisager un retour à la politique nationale. Des élections législatives sont attendues plus tard cette année.

___

Yuri Kageyama est sur Twitter https://twitter.com/yurikageyama