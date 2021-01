Le gouverneur de Tokyo, Yuriko Koike, a rencontré samedi après-midi Yasutoshi Nishimura, ministre japonais de l’Économie, pour demander au gouvernement de le faire dans le cadre d’un effort plus large visant à exhorter les résidents à rester chez eux autant que possible.

«Si nous ne faisons rien d’autre que de maintenir les activités économiques et sociales, il est possible que nous ayons une augmentation rapide des cas», a déclaré aux journalistes Shigeru Omi, le président du groupe d’experts du gouvernement sur les coronavirus, la semaine dernière.

Le Japon a également détecté des cas de la variante la plus transmissible du virus qui est apparue pour la première fois en Angleterre et a fermé ses frontières aux nouveaux voyageurs étrangers à la fin du mois dernier.

Le Japon a enregistré un total de 238 012 cas de Covid-19 et 3 514 décès. Tokyo signalé un record de 1 337 nouvelles infections jeudi, et le pays a signalé une moyenne quotidienne de près de 3 000 cas au cours de la semaine dernière.

Si l’état d’urgence est déclaré, il ne s’agirait pas d’un verrouillage formel et dépendrait principalement du respect volontaire des entreprises et des résidents.

Il a déclaré que les habitants étaient de plus en plus fatigués d’éviter les types d’activités ou les lieux proches où le virus peut facilement se propager, et que des grappes avaient été détectées dans «les lieux de travail, les restaurants, parmi les étrangers et les personnes âgées».