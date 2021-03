Tokyo demande à la Chine de mettre fin aux prélèvements anaux Covid-19 pour les Japonais, invoquant une «  détresse psychologique  »

Le Japon a demandé à la Chine d’éviter d’utiliser des prélèvements anaux pour tester ses citoyens pour le coronavirus, affirmant que la méthode avait suscité des plaintes de « détresse psychologique ».

L’intervention de Tokyo fait suite à des informations selon lesquelles le personnel diplomatique américain en Chine s’était plaint d’avoir été soumis à des tests intrusifs – une affirmation rejetée par Pékin.

La Chine, qui a largement maîtrisé le virus au niveau national, a déclaré le mois dernier que les prélèvements anaux peuvent être plus efficaces que les tests normaux de la gorge et du nez, car le virus peut persister plus longtemps dans le système digestif.

Mais le porte-parole du gouvernement japonais, Katsunobu Kato, a déclaré lundi soir que Tokyo avait fait une demande formelle par l’intermédiaire de son ambassade à Pékin afin que les personnes arrivant du pays soient exemptées.

« Notre ambassade a demandé que les citoyens japonais soient exclus des tests de PCR anale, car certains expatriés japonais … ont exprimé l’opinion que les tests provoquent une détresse psychologique importante », a déclaré Kato.

« À ce stade, nous n’avons pas reçu de réponse indiquant qu’ils ont changé cela … Nous continuerons à insister sur la question », a-t-il ajouté, notant qu’il n’y avait aucune information selon laquelle un autre pays utilisait la méthode.

Interrogé sur la plainte, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères Wang Wenbin a déclaré que les méthodes de test de Pékin étaient « fondées sur la science » et « conformes aux changements de la situation épidémique ainsi qu’aux lois et réglementations pertinentes ».

Le mois dernier, les médias américains ont déclaré que le personnel du département d’Etat en Chine s’était plaint de la méthode, mais Pékin a rejeté les informations, affirmant qu’il n’avait « jamais demandé au personnel diplomatique américain en Chine de subir des prélèvements anaux ».

Les autorités chinoises ont utilisé des prélèvements anaux pour tester les personnes qu’elle considère à haut risque de contracter Covid-19, y compris les résidents des quartiers avec des cas confirmés ainsi que certains voyageurs internationaux.

Mais ils ont reconnu qu’il serait difficile d’utiliser les écouvillons anaux aussi largement que les autres méthodes, qui ont été utilisées pour tester des millions de personnes dans des campagnes de masse, car la technique n’était « pas pratique ».