Tokyo déclarera l’état d’urgence au milieu de l’augmentation de Covid-19 quelques semaines seulement avant les Jeux Olympiques

Les mesures seront appliquées dans la région de Tokyo du 12 juillet au 22 août, a annoncé mercredi le Premier ministre Yoshihide Suga.

Suga a déclaré que le nombre de personnes à Tokyo infectées par Covid-19 est en augmentation et que les mesures d’urgence – moins strictes qu’un verrouillage complet – devraient aider à contrôler la propagation du virus et à alléger la pression sur les hôpitaux qui ont déjà du mal à en fournir suffisamment. des lits.

Le Premier ministre a déclaré aux journalistes qu’il « prendre toutes les mesures possibles » pour empêcher la propagation du virus.

Tokyo a signalé mercredi 920 autres cas de Covid-19, son total quotidien le plus élevé depuis le 13 mai.

L’état d’urgence a également été étendu à la préfecture d’Okinawa, tandis que les mesures de quasi-urgence pour les préfectures d’Osaka, Saitama, Chiba et Kanagawa seront également prolongées jusqu’au 22 août.

Une décision formelle sur l’état d’urgence à Tokyo sera annoncée jeudi après une réunion d’experts de la santé.

Tokyo devrait accueillir les Jeux Olympiques du 23 juillet au 8 août – un an plus tard que prévu initialement en raison d’un report causé par la pandémie – mais il y a eu une large opposition du public à l’énorme événement sportif et à une campagne nationale pour qu’il soit annulé.

Un certain nombre de médias ont rapporté mercredi que les Jeux olympiques se dérouleraient probablement sans spectateurs, bien que l’annonce de Suga ne le confirme pas.

Kyodo News, citant une source gouvernementale de haut niveau, a déclaré que les Jeux se dérouleraient à huis clos.

Les organisateurs des Jeux olympiques ont déjà imposé des limites strictes aux Jeux, notamment en interdisant les spectateurs étrangers et en limitant le nombre de fans à 10 000 ou à la moitié de la capacité de chaque site.

Certains des 11 000 athlètes des 200 nations participantes aux Jeux olympiques ont déjà commencé à arriver au Japon.

