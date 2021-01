Tokyo déclare l’état d’urgence face à la flambée de cas de coronavirus mais promet des Jeux olympiques « sûrs et sécurisés »

Le Premier ministre japonais a évoqué un «fort sentiment de crise» en plaçant la région métropolitaine de Tokyo en état d’urgence face à une résurgence des cas de Covid-19, alors même que la capitale japonaise se prépare à accueillir les Jeux olympiques cet été.

Le Premier ministre Yoshihide Suga s’est engagé à améliorer la situation des coronavirus en un mois, autorisant jeudi des mesures plus solides pour lutter contre une flambée des infections. L’annonce intervient quelques jours après que le groupe d’experts du Premier ministre sur les coronavirus a recommandé la déclaration de l’état d’urgence et que les gouverneurs des préfectures touchées ont exhorté le gouvernement central à agir, en raison d’un pic de cas de coronavirus dans la région métropolitaine de Tokyo.

L’état d’urgence entrera en vigueur vendredi, jusqu’au 7 février, et obligera les résidents à rester chez eux. Les restaurants et les bars fermeront à 20 h, les grands magasins, les gymnases et les installations de divertissement fonctionnant moins longtemps.

Les employés seront encouragés à travailler à domicile pour réduire le nombre de personnes au bureau de 70%.

Il s’agit de la deuxième déclaration d’urgence depuis avril, et les mesures sont plus souples, car les écoles et de nombreuses entreprises ont été temporairement fermées et les événements annulés dans tout le pays au printemps.

Ceux qui ne se conforment pas ne s’exposeront ni à des sanctions ni à des amendes, car la loi japonaise n’autorise pas des verrouillages stricts imposés par des sanctions. Le gouvernement augmentera son soutien financier aux bars et restaurants qui coopèrent avec l’obligation de fermer à 20 heures, et « nom et honte»Ceux qui ne le font pas.

Malgré la crise sanitaire, le Premier ministre a promis plus tôt ce mois-ci que Tokyo accueillerait les Jeux olympiques cet été, promettant que «préparations régulières« Ferait les jeux »sûr et sécurisé. »

Le Japon et le Comité international olympique ont décidé en mars de l’année dernière de reporter les Jeux au milieu de la pandémie de coronavirus en développement.

Les décès dus au Covid-19 au Japon ont doublé en moins de deux mois et s’élèvent maintenant à plus de 3 700, avec le nombre total d’infections à plus de 252 000. Le gouverneur de Tokyo a déclaré le mois dernier que la pression exercée sur le système médical de la ville par la pandémie de Covid-19 était «sévère. »

Fin décembre, le Japon a confirmé que la nouvelle souche hautement contagieuse de coronavirus originaire du Royaume-Uni circulait dans le pays et a resserré les restrictions de voyage.

Le gouvernement japonais s’attendrait à commencer la vaccination de masse contre le coronavirus en mars. Le fabricant américain de vaccins Pfizer a demandé en décembre l’approbation de son vaccin au Japon, le pays ayant commandé 120 millions de doses du vaccin Pfizer-BioNTech.

