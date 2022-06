Tokyo connaît la pire vague de chaleur de juin depuis 1875

Le Japon a cuit sous des températures torrides pour une quatrième journée consécutive mardi, alors que la chaleur de la capitale a battu des records vieux de près de 150 ans pour juin et que les autorités ont averti que l’alimentation électrique restait suffisamment tendue pour faire planer le spectre de coupures.

La vague de chaleur survient moins de deux semaines avant une élection nationale au cours de laquelle les prix, y compris le coût de l’électricité, figurent parmi les principaux problèmes choisis par les électeurs dans les sondages d’opinion qui montrent que la cote d’approbation du gouvernement baisse – avec des politiciens, dont le gouverneur de Tokyo, demandant des réductions de prix de l’électricité. .

Un maximum de 34 ° C était prévu pour Tokyo mardi, après trois jours consécutifs de températures dépassant 35 ° C – la pire séquence de temps chaud en juin depuis le début des enregistrements en 1875.

Les cas d’hospitalisation pour coup de chaleur ont augmenté tôt dans la journée, et de nombreux habitants de la capitale continuent de bafouer les conseils du gouvernement en continuant à porter des masques faciaux à l’extérieur – un héritage de plus de deux ans de la pandémie de COVID-19.

Les femmes portant des kimonos d’été utilisent des ventilateurs portables et un parapluie lorsqu’elles marchent dans la rue alors que le gouvernement japonais émet un avertissement sur une éventuelle crise de courant due à la vague de chaleur dans le quartier d’Asakusa à Tokyo, au Japon, le 29 juin 2022. (Issei Kato/Reuters)

Pour une deuxième journée, les autorités ont demandé aux consommateurs de la région de Tokyo de conserver l’électricité pour éviter une coupure de courant imminente. La vague de chaleur survient moins de deux semaines avant une élection nationale au cours de laquelle la flambée des prix – y compris l’électricité – est considérée comme la principale préoccupation des électeurs dans les sondages d’opinion qui montrent la baisse de la cote d’approbation du gouvernement.

À 9 heures du matin, heure locale, 13 personnes avaient été transportées à l’hôpital avec un coup de chaleur présumé, a déclaré Fuji News Network. Au moins deux personnes seraient mortes d’un coup de chaleur, ont indiqué les médias, incitant les autorités à modérer leurs appels à l’économie d’énergie.

“Apparemment, il y a des personnes âgées qui ont éteint leurs climatiseurs parce que nous demandons aux gens d’économiser de l’énergie, mais s’il vous plaît – il fait si chaud – n’hésitez pas à vous rafraîchir”, a déclaré le ministre du Commerce et de l’Industrie, Koichi Hagiuda, lors d’une conférence de presse.

Problèmes de puissance

Le taux de réserve de Tokyo dans la soirée (16h30-17h00) de mardi devait passer en dessous de 5% à partir de lundi soir, proche du minimum de 3% qui assure un approvisionnement stable, à Tokyo et huit préfectures environnantes. Une capacité de réserve inférieure à 3 % risque de provoquer des pénuries et des pannes d’électricité.

Mardi, le ministère de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie (METI) a déclaré que les prévisions s’étaient légèrement améliorées, mais a tout de même appelé les consommateurs à être économes en énergie.

L’avertissement de lundi a incité les bureaux du gouvernement, y compris le METI, à éteindre certaines lumières l’après-midi et le soir, le METI retenant l’utilisation de 25 % des ascenseurs de son immeuble.

L’intérieur du bâtiment du ministère de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie (METI) est faiblement éclairé pour économiser l’électricité pendant la journée alors que le gouvernement japonais émet un avertissement sur une éventuelle crise d’électricité, à Tokyo, au Japon, le 27 juin 2022. (Issei Kato/Reuters)

Les magasins d’électronique ont pris des mesures similaires, éteignant les téléviseurs et autres biens sur les surfaces de vente qui seraient normalement conservés pour attirer les acheteurs, et certains habitants de Tokyo ont déclaré sur les réseaux sociaux qu’ils éteignaient tous les appareils non utilisés.

Mais les politiciens ont commencé à réclamer de nouvelles mesures.

La gouverneure de Tokyo, Yuriko Koike, a assisté mardi à une réunion des actionnaires de Tokyo Electric Power Co (TEPCO), déclarant plus tard qu’elle avait appelé à des baisses de prix, a rapporté Fuji News Network. TEPCO fournit de l’électricité à la grande région de Tokyo.

Bien qu’il s’attende à de bons résultats lors des élections du 10 juillet pour la chambre haute du parlement, le parti au pouvoir de Kishida fait face aux vents contraires de la hausse des prix, aggravée par une baisse de la valeur du yen qui rend les importations plus coûteuses.

L’approbation du cabinet Kishida s’est élevée à 50 % lors d’un sondage auprès des électeurs mené par le radiodiffuseur public NHK du 24 au 26 juin, contre 55 % la semaine dernière.

Natsuo Yamaguchi, chef du partenaire junior du gouvernement de coalition de Kishida, a averti lundi dans un discours de campagne que les citoyens risquaient un coup de chaleur en essayant d’économiser de l’énergie.

“Ce que j’aimerais vraiment, c’est que le gouvernement dise aux compagnies d’électricité de réduire les coûts”, a-t-il déclaré, cité par l’agence de presse Kyodo.

“J’aimerais contacter le Premier ministre, qui est actuellement en visite en Europe”, a-t-il ajouté. .