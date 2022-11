Tokyo commence à reconnaître les relations homosexuelles

Des certificats de partenariat sont délivrés aux couples de même sexe à Tokyo.

Avec le certificat, les partenaires LGBTQ+ sont traités comme des couples mariés pour certains services publics tels que le logement, la médecine et l’aide sociale.

Le Japon est exécuté par un parti conservateur au pouvoir, mais de petites mesures sont prises pour embrasser la diversité sexuelle.

Tokyo a commencé mardi à délivrer des certificats de partenariat aux couples de même sexe qui vivent et travaillent dans la capitale, une décision tant attendue dans un pays sans égalité de mariage.

Les certificats permettent aux partenaires LGBTQ d’être traités comme des couples mariés pour certains services publics dans des domaines tels que le logement, la médecine et l’aide sociale.

Plus de 200 petites autorités locales au Japon ont déjà pris des mesures pour reconnaître les partenariats homosexuels depuis que le district de Shibuya à Tokyo a été le pionnier du système en 2015.

Le statut ne confère pas les mêmes droits que le mariage en vertu de la loi, mais représente un changement bienvenu pour des couples comme Miki et Katie, qui n’ont depuis longtemps aucune preuve officielle de leur relation.

“Ma plus grande crainte est que nous soyons traités comme des étrangers en cas d’urgence”, a déclaré Miki à l’AFP chez elle à Tokyo, où des photos de la Japonaise de 36 ans avec sa petite amie américaine Katie, 31 ans, ornent le réfrigérateur.

Sans certificat de partenariat, le couple, qui demandait à être désigné par son prénom, avait l’habitude de glisser dans son portefeuille un mot avec les coordonnées de l’autre.

“Mais ceux-ci n’étaient pas substantiels, et nous pensions que des documents officiels certifiés par le gouvernement local seraient plus efficaces”, a déclaré Miki alors que leur chat gris et blanc gambadait dans une cravate arc-en-ciel.

Vendredi matin, 137 couples avaient demandé un certificat, a déclaré la gouverneure de Tokyo, Yuriko Koike, la semaine dernière.

Les espoirs sont grands que l’introduction des certificats de partenariat de même sexe, qui couvrent à la fois les résidents de Tokyo et les navetteurs, aidera à lutter contre la discrimination anti-LGBTQ au Japon.

“Plus les gens utilisent ces systèmes de partenariat, plus notre communauté se sentira encouragée à parler de leurs relations à leur famille et à leurs amis”, sans “cacher leur vrai moi”, a déclaré Miki.

‘Plus flexible’

Ces dernières années, le Japon – dirigé par un parti au pouvoir conservateur qui épouse les valeurs familiales traditionnelles – a fait de petits pas vers l’adoption de la diversité sexuelle.

De plus en plus d’entreprises proclament désormais leur soutien au mariage homosexuel et les personnages homosexuels figurent dans les émissions de télévision avec une plus grande ouverture.

Une enquête réalisée en 2021 par le radiodiffuseur public NHK a montré que 57% du public était en faveur du mariage gay, contre 37% contre.

Mais des obstacles subsistent, un tribunal d’Osaka ayant statué en juin que le refus du pays de reconnaître les unions homosexuelles était constitutionnel.

Cela a marqué un revers pour les militants à la suite du verdict historique rendu l’année dernière par un tribunal de Sapporo, qui a déclaré que la situation actuelle violait le droit à l’égalité garanti par la Constitution du Japon.

Le Premier ministre Fumio Kishida s’est montré prudent quant à la possibilité de changements législatifs qui reconnaîtraient les partenariats homosexuels au niveau national.

Pendant ce temps, Noboru Watanabe, membre de l’assemblée locale du Parti libéral démocrate au pouvoir à Kishida, a été critiqué le mois dernier pour avoir qualifié le mariage homosexuel de “dégoûtant”.

Katie a déclaré à l’AFP :

Certains politiciens ont fait des commentaires vraiment négatifs, comme que nous soyons malades mentaux.

Mais “les familles ne sont pas toujours composées d’une mère, d’un père et de deux enfants. Nous devrions être plus flexibles”, a-t-elle déclaré.

Miki et Katie ont organisé une fête de mariage le mois dernier, mais malgré leur joie à l’introduction du nouveau système, elles reconnaissent ses limites.

Le droit à l’héritage en cas de décès d’un partenaire n’est toujours pas garanti, tandis que l’absence de visa de conjoint de Katie rend sa capacité à rester au Japon moins stable.

“Je pense que le niveau de compréhension des Japonais vis-à-vis du mariage homosexuel est maintenant suffisamment élevé”, a déclaré Miki.

“Il ne reste plus qu’aux décideurs politiques d’être sérieux et d’apporter des changements”.