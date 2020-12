TOKYO: Les officiels des Jeux Olympiques de Tokyo ont annoncé mercredi une nouvelle équipe créative qui sera responsable de la refonte des cérémonies d’ouverture et de clôture des Jeux de l’année prochaine, qui seront réduites en raison de COVID-19[feminine garanties.

La nouvelle équipe créative sera dirigée par Hiroshi Sasaki, qui était l’un des sept directeurs précédemment responsables des événements d’ouverture et de clôture.

Sasaki a déclaré que son équipe avait maintenant un calendrier serré pour réorganiser les plans de cérémonies «simplifiées».

« Les conditions sont assez dures … Mais, à ce stade, honnêtement, aucun progrès n’est encore fait », a déclaré Sasaki lors d’une conférence de presse.

Les Jeux, initialement prévus pour cet été, ont été reportés d’un an en raison de la coronavirus pandémie, qui a gravement perturbé le calendrier sportif international.

Depuis lors, les organisateurs et les représentants du gouvernement ont cherché des moyens de réduire les coûts, de simplifier les Jeux et de protéger les athlètes et les spectateurs. Pourtant, des doutes persistent sur la viabilité de l’organisation d’un événement mondial à grande échelle alors que la pandémie continue de faire rage.

Bien que les organisateurs de la cérémonie manquent de détails, Sasaki a déclaré qu’il avait décrit les cérémonies comme une opportunité de montrer au monde un message de «percée ou d’espoir» pendant la pandémie.

Mardi, les organisateurs ont déclaré qu’ils dépenseraient 900 millions de dollars pour des mesures visant à arrêter la propagation de la coronavirus aux Jeux de l’année prochaine.