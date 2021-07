Tokyo 2020 : UK Sport vise 45 à 70 médailles de l’équipe GB aux Jeux olympiques | Actualités des Jeux Olympiques

L’équipe GB a remporté 67 médailles à Rio 2016

La directrice générale de UK Sport, Sally Munday, a déclaré que l’organisme de financement adoptait une approche plus « holistique » des objectifs de médailles traditionnels, fixant une large fourchette comprise entre 45 et 70 pour les Jeux de Tokyo, en partie en raison du manque de données disponibles d’un pays verrouillé. calendrier sportif.

La fourchette suggère que la Grande-Bretagne devrait pousser ou dépasser les 51 médailles remportées par les athlètes britanniques à Pékin en 2008, tout en offrant une chance ambitieuse d’égaler les 67 remportées à Rio en 2016.

Munday a déclaré : « Tokyo sera des Jeux extraordinaires, et pour nous, mesurer le succès a évolué depuis Rio.

« Les médailles, bien sûr, en sont une grande partie. Mais si nous voulons remplir notre nouvelle mission de créer la plus grande décennie de moments sportifs extraordinaires… nous savons que nous devons élargir nos horizons.

« Et c’est pourquoi nous sommes si enthousiasmés non seulement par le potentiel de médailles de l’équipe, mais aussi par l’opportunité offerte par les Jeux de montrer une fois de plus pourquoi le sport olympique et paralympique compte tant pour le public britannique. »

1:40 La double médaillée d’or olympique Rebecca Adlington dit que le succès aux Euros et aux Jeux Olympiques peut aider à remonter le moral de la nation pendant la pandémie de Covid La double médaillée d’or olympique Rebecca Adlington dit que le succès aux Euros et aux Jeux Olympiques peut aider à remonter le moral de la nation pendant la pandémie de Covid

La plus grande équipe olympique itinérante de Grande-Bretagne comprendra un certain nombre d’athlètes non vaccinés lorsqu’ils s’envoleront pour terminer les préparatifs plus tard ce mois-ci.

L’Association olympique britannique a dévoilé une équipe de 376 membres pour les Jeux, la plus grande pour des Jeux en dehors de la Grande-Bretagne et la première pour des Jeux d’été où les femmes sont plus nombreuses que les hommes.

Malgré l’augmentation des taux d’infection qui ont conduit à l’imposition d’un nouvel état d’urgence à Tokyo et à l’interdiction des supporters aux Jeux, environ 10 membres de l’équipe n’auront pas été vaccinés.

Alors que les règles de quarantaine locales se resserrent alors que les premiers membres de l’équipe GB commencent à arriver dans la capitale japonaise, le directeur général de BOA, Andy Anson, a offert ses sympathies aux fans locaux qui avaient espéré assister à l’action, mais a rejeté certaines suggestions selon lesquelles les Jeux devraient être annulés en raison au nombre croissant de cas de coronavirus à Tokyo.

1:15 L’un des premiers groupes d’athlètes de l’équipe GB a quitté le Royaume-Uni pour Tokyo avant les Jeux. L’équipe de voile qui a dominé les derniers Jeux se rendra directement de Tokyo à sa base située à proximité du site olympique de voile. L’un des premiers groupes d’athlètes de l’équipe GB a quitté le Royaume-Uni pour Tokyo avant les Jeux. L’équipe de voile qui a dominé les derniers Jeux se rendra directement de Tokyo à sa base située à proximité du site olympique de voile.

Anson a déclaré: « Nous avons beaucoup de tristesse pour le peuple japonais. C’est une chose énorme, comme nous le savons depuis 2012, d’accueillir des Jeux Olympiques. Nous offrons nos sympathies pour cette décision qui est prise maintenant – cela a été difficile quelques mois tout autour.

« Ce qui nous tient le plus à cœur, c’est que ces athlètes qui se sont entraînés si dur aient la chance de concourir au sommet de leur sport, et c’est pourquoi c’est important.

« Les gens se préparent pour le meilleur niveau de compétition possible dans quelques semaines. C’est pourquoi c’est excitant et c’est pourquoi cela devrait aller de l’avant. Retirer cela maintenant serait scandaleux, compte tenu de la quantité de travail acharné et d’efforts. qui est entré. »

L’équipe contient 122 Olympiens de retour et 51 médaillés, avec 254 débutants rejoignant le parti.

Le skateur Sky Brown, qui aura 13 ans le mois prochain, deviendra le plus jeune olympien d’été de Grande-Bretagne.