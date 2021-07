Tokyo 2020 : Quels sont les nouveaux sports et disciplines aux Jeux Olympiques ? | Actualités des Jeux Olympiques

Le surf, l’escalade sportive, le skateboard et le karaté sont quatre nouveaux sports ajoutés au programme olympique des Jeux de Tokyo

Les Jeux Olympiques 2020 réorganisés sont enfin sur le point d’avoir lieu, mais quels sont les nouveaux sports et disciplines qui seront présentés à Tokyo ?

Le Comité International Olympique révise périodiquement son programme olympique, ajoutant ou supprimant des sports et des disciplines à son éventail.

Ce fut le cas du rugby à sept et du golf en 2016, de la boxe féminine et du double mixte au tennis en 2012, du BMX et de la natation en eau libre en 2008.

Avant Tokyo 2020, le CIO a ajouté cinq nouveaux sports et 34 nouveaux événements au total afin de rendre l’édition plus attrayante pour les jeunes générations et de refléter le paysage sportif en constante évolution.

Alors quoi de neuf à Tokyo et quels sont les grands noms à surveiller ?

Faire de la planche à roulettes

Nyjah Houston des États-Unis est l’un des favoris pour remporter l’épreuve de rue masculine

Tokyo aura deux disciplines de skate – se garer et rue, qui aura à la fois une compétition masculine et féminine.

Le skateboard de rue se déroule sur un parcours rectiligne « ressemblant à une rue » avec des escaliers, des mains courantes, des bordures, des bancs, des murs et des pentes. L’événement du parc se déroule sur un parcours évidé en forme de bol où les athlètes effectueront une série complexe de virages et de virages.

Chaque athlète se produit individuellement et obtiendra trois courses chronométrées pour afficher son meilleur score en présentant une gamme de compétences, ou « trucs », avec sa planche. Les juges tiendront compte de la difficulté des figures, de la vitesse, de l’originalité, du timing, de la stabilité et du flux global de la performance – avec un accent particulier sur la capacité de sembler suspendu dans les airs.

Les coureurs sont libres de choisir les parties du parcours à couvrir et les figures à essayer – et, pour maintenir la sensation originale du sport, ils seront tous accompagnés de musique.

Les athlètes

Le skateur de l’équipe GB Sky Brown est sur le point de devenir le plus jeune olympien d’été britannique à Tokyo

Les événements de rue auront lieu les 24 et 25 juillet, tandis que la compétition de parc aura lieu les 4 et 5 août.

Quatre fois champion du monde et douze fois vainqueur des Summer X Games Nyjah Houston est le grand favori pour remporter l’épreuve de rue masculine pour les États-Unis, mais il a perdu contre le Japon Yuto Horigome à l’épreuve de qualification olympique en juin.

L’équipe GB a de grands espoirs de médaille pour l’épreuve féminine du parc chez deux athlètes extrêmement jeunes – 13 ans Marron Ciel et 14 ans Bombette Martin.

Brown est classée numéro trois au monde et après avoir lutté contre des blessures mortelles causées par une énorme chute l’année dernière, elle est en passe de devenir la plus jeune olympienne d’été britannique à Tokyo.

Surfant

John John Florence a obtenu une place à Tokyo 2020 aux dépens de Kelly Slater, largement considéré comme le plus grand surfeur de tous les temps

20 hommes et 20 femmes de 17 nations différentes s’affronteront sur la plage de Tsurigasaki – à 40 milles à l’est de Tokyo – entre le 25 et le 28 juillet.

Les épreuves masculines et féminines utiliseront un Chauffer structure, chacune d’une durée d’environ 30 minutes au cours de laquelle les athlètes essaieront d’attraper autant de vagues que possible.

Les premiers tours à élimination directe comprendront des manches à quatre et cinq personnes, tandis qu’à partir de la troisième manche, il y aura des manches à deux, où seul le vainqueur passera au tour suivant.

Un jury de cinq juges évaluera la performance de chaque surfeur de vague en vague, en fonction de la difficulté, de la vitesse, de l’innovation, de la variété, de la puissance et du débit des manœuvres effectuées, pour attribuer une note de un à 10 avec deux décimales (par exemple 8,69) et seulement leurs deux meilleurs scores étant comptés dans leur résultat de la manche.

Les athlètes

L’Américaine Carissa Moore est actuellement en tête du classement féminin de la Ligue mondiale de surf avant Tokyo 2020

Le Brésil, l’Australie et les États-Unis ont traditionnellement produit des surfeurs de haut niveau, mais attention à la France et au Japon, qui, avec le Pérou, auront également quatre représentants dans les deux compétitions.

Trio du Brésil Gabriel Médina, Italo Ferreira et Philippe Tolède actuellement en tête du classement masculin, mais ils sont confrontés à la concurrence de la sixième tête de série Kanoa Igarashi du Japon, qui a remporté une médaille d’argent aux derniers championnats du monde.

Double champion du monde John John Florence d’Hawaï a nommé la légende du surf Kelly Slater à une place olympique et représentera les États-Unis aux côtés Kolohe Andino.

américain Carissa Moore est en tête du classement féminin mais elle affronte Stéphanie Gilmour, l’une des surfeuses professionnelles les plus titrées avec sept titres mondiaux, ainsi que sa compatriote Sally Fitzgibbons – qui a remporté les World Surfing Games en mai.

Escalade sportive

Shauna Coxsey (à gauche) de l’équipe GB est double championne du monde de bloc

Tous les athlètes de Tokyo concourront dans trois disciplines différentes – bloc, escalade en plomb et escalade de vitesse, dans ce que l’on pourrait qualifier de triathlon de grimpeurs.

L’escalade de vitesse est comparable à un sprint de 100 m. Deux athlètes s’affrontent en escaladant une voie sur un mur de 15 m – le premier à atteindre le sommet gagne.

Le plomb implique que les athlètes tentent de grimper aussi haut que possible sur un mur de 15 m en six minutes, tandis qu’en bloc, ils ont quatre minutes pour escalader un nombre fixe de voies sur un mur de 4,5 m en aussi peu de tentatives que possible.

À la fin des trois performances, leurs scores sont multipliés et les huit premiers passeront à la finale où le même format sera en place.

Les athlètes

Le Tchèque Adam Ondra est considéré comme l’un des plus grands grimpeurs de sa génération

Shauna Coxsey était le premier athlète sélectionné par l’équipe GB pour Tokyo et avec raison. Elle est la grimpeuse britannique la plus titrée avec deux titres de Coupe du monde de bloc féminin à son actif, et elle visera une autre médaille lors de ses débuts olympiques.

Coxsey affronte le sextuple champion du monde Slovène Janja Garnbret, qui a remporté les championnats du monde de leader et de bloc au Japon en 2019, le talent italien prometteur Laura Rogora, et le Japon Akiyo Noguchi.

Le pays hôte a également des espoirs de médaille dans la compétition masculine avec l’actuel champion du monde de bloc Tomoa Narasaki mais le favori reste le prodige tchèque de tous les records Adam Ondra, quintuple champion du monde.

La France est également bien représentée dans les deux compétitions et ils auront des frères Mickaël et Bassa Mawem en compétition les uns contre les autres.

Karaté

Le karaté – « main vide » en japonais – est un art martial originaire du Japon qui vise le développement de mouvements corporels dynamiques défensifs et de contre-attaque. A Tokyo, le sport sera divisé en deux disciplines.

Kata, qui signifie « forme » ou « modèle », est exécuté par un karatéka solo qui cible un adversaire virtuel avec une série de mouvements chorégraphiés choisis parmi une liste de 102 reconnue par la Fédération mondiale de karaté.

Les athlètes sont jugés par des juges selon un système de points basé sur des facteurs tels que la force, la vitesse, le rythme, l’équilibre et la puissance des frappes et des coups de pied ; la solidité, la clarté et la force des mouvements ; et l’expression du sens de chaque technique avec un beau mouvement fluide.

Kumité est la discipline d’entraînement la plus largement reconnue où deux karatékas pénètrent dans une zone emmêlée – le tatamis – et s’engagent dans un combat de trois minutes alors qu’ils tentent de se frapper mutuellement avec énergie et précision.

Les attaques avec une bonne forme, puissance et contrôle rapportent entre un et trois points. Un concurrent gagne en amassant huit points de plus que son adversaire ou en gagnant plus de points à la fin des trois minutes.

Les athlètes

Le Japonais Ryo Kiyuna est triple médaillé d’or dans l’épreuve masculine de kata aux Championnats du monde de karaté

Il n’est pas surprenant que le Japon soit le pays à battre, mais il y aura des hommes et des femmes de 37 nations différentes en lice pour une médaille dans trois catégories de poids Kumite différentes ainsi que le tournoi Kata.

Ryo Kiyuna a remporté les trois derniers titres masculins du Championnat du monde de Kata, mais l’Espagne et l’Italie se disputeront respectivement une bonne compétition, avec le n ° 1 mondial Damien Quintero et Mattia Busato.

l’Azerbaïdjan Rafael Aghayev est largement considéré comme l’un des meilleurs karatékas de tous les temps et cherchera à ajouter à ses cinq médailles aux Championnats du monde dans la catégorie de poids Kumite hommes -75 kg.

Dans le kata féminin, l’Espagne championne du monde en titre Sandra Sanchez détient le record du plus grand nombre de médailles dans l’histoire du circuit international.America

L’Ukraine triple championne d’Europe Anzhelika Terliuga sera le seul à battre dans l’épreuve Kumite des -55kg tandis que dans la classe des -61kg tous les yeux sont rivés sur le champion du monde Irina Zaretska de l’Azerbaïdjan.

Base-ball et balle molle

Le baseball et le softball ont fait un retour au programme olympique après une absence de 13 ans

Disputés pour la dernière fois à Beijing 2008, le baseball et son sport jumeau, le softball, ont été réintégrés au programme olympique et feront partie des Jeux de Tokyo.

Deux équipes de neuf joueurs cherchent à marquer autant de points que possible en frappant une balle avec une batte et en courant autour d’une séquence de buts pour atteindre le « marbre ». Les équipes alternent entre le bâton et le champ, dont chaque session est appelée une manche.

Le tournoi de baseball sera disputé par des hommes et le tournoi de softball par des femmes. Ce sont exactement les mêmes sports avec une différence principale – les lanceurs de baseball lancent par dessus, tandis que les softballeurs lancent par-dessous.

L’équipe de baseball américaine devra se débrouiller sans ses plus grandes stars alors que Tokyo 2020 se heurte à la saison de la Major League Baseball – ce qui signifie Japon et Corée du Sud sont clairement les favoris pour décrocher la médaille la plus convoitée.

Cependant, le États Unis sera favorisé dans le tournoi de softball contre l’Australie, le Canada, l’Italie, le Japon et le Mexique.