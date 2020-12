Les principaux représentants du mouvement olympique se sont réunis ce week-end pour 9e Sommet olympique pour discuter de sujets clés, notamment les jeux de Tokyo l’année prochaine et les Jeux olympiques d’hiver de Beijing 2022.

Les défis des fédérations sportives

Le Dr Raffaele Chiulli était un participant et est également le président de SportAccord et le Association mondiale des fédérations sportives internationales (GAISF). Nous lui avons parlé des principaux défis à relever.

« Nous avons des défis communs. Et je vais être très direct à ce sujet, pour n’en citer que quelques-uns; le manque d’accès aux installations d’entraînement, la santé mentale des athlètes, pas seulement la santé physique, la santé mentale, la question de la lutte contre le dopage – et aussi les restrictions de voyage qui se poursuivent, etc. Il est donc plus important que jamais que nous fassions notre travail en partageant les leçons clés et en mettant en lumière les meilleures pratiques « , a déclaré le Dr Raffaele Chiulli, ajoutant que ce sont des défis partagés par tous dans la communauté sportive alors qu’elle continue de s’adapter à la pandémie sanitaire mondiale.

« Il est clair que le sport international a souffert et de nombreux événements ont été reportés et d’autres malheureusement annulés, mais malgré la pandémie, pour la communauté sportive, ce fut une période incroyable d’innovation et de réalisations remarquables dans le sport.

« Le monde du sport ne s’est pas arrêté à cause de la pandémie. Et tout comme la situation avec la pandémie évolue continuellement, notre solution commune a également évolué, et a été dynamique et adaptable », at-il ajouté.

Des formats de tournois condensés, la limitation de la participation des fans, des tests réguliers et la création de bulles de sécurité pour les athlètes lors des événements ne sont que quelques-unes des mesures que nous avons vues mises en œuvre cette année.

Le Dr Raffaele, ainsi que d’autres personnalités clés de l’industrie, ont exprimé leur pleine confiance dans l’organisation « sûre et sécurisée » des Jeux Olympiques de Tokyo également – qui devaient avoir lieu cet été mais ont été reportés en mars en raison du coronavirus.

Ils devraient maintenant commencer en juillet 2021.

Ils ont convenu que la priorité absolue restait la santé et la sécurité de tous les participants – et ont mis en évidence une « boîte à outils de contre-mesures COVID-19 » en cours d’élaboration pour « chaque scénario possible ».

Ces mesures comprendront des méthodes de test rapide et des vaccins de pointe. Nous avons également vu des appareils de numérisation testés – et des autocollants qui peuvent mesurer la température corporelle en quelques secondes lorsqu’ils sont placés sur le poignet de quelqu’un.

De tels protocoles seront également disponibles pour être mis en place pour les Jeux Olympiques d’hiver de Pékin en 2022, les sites devant être terminés d’ici la fin de cette année.

Conduire le progrès et le changement

Le Comité International Olympique a récemment annoncé change son format pour rendre l’égalité des sexes et avoir 50% de participation masculine et féminine aux jeux de Paris 2024, contre 48,8% de participation féminine aux jeux de Tokyo 2020.

D’autres changements de programme incluent l’ajout d’un nouveau sport à la formation, sous la forme de «break» – une forme compétitive de break dance.

Il rejoindra d’autres sports urbains à Paris, notamment: le skateboard, le BMX freestyle et le basketball 3v3, qui feront leurs débuts aux Jeux olympiques de Tokyo retardés, ainsi que le surf et l’escalade sportive.

« Je suis très heureux en tant que président de la GAISF. Je salue vivement la décision de la commission exécutive du CIO sur les Jeux Olympiques de Paris 2024, qui seront totalement ‘égalitaires entre les sexes, axés sur la jeunesse et pleinement alignés sur nos valeurs, telles inclusivité et créativité.

« Et en particulier, la parité de 50% de participation masculine et féminine pour la première fois dans l’histoire des jeux, avec l’inclusion de quatre sports supplémentaires, tels que le break, le skate, l’escalade sportive et le surf.

«C’est une façon très positive pour la communauté sportive de réagir à la pandémie. Ce programme va démontrer que la jeunesse est très importante pour nous», a ajouté le Dr Raffaele.

Le président du CIO, Thomas Bach a également fait une déclaration sur les changements apportés aux Jeux à Paris en 2024, et a déclaré: «Avec ce programme, nous rendons les Jeux Olympiques Paris 2024 adaptés au monde post-corona. Nous réduisons encore le coût et la complexité de l’organisation des Jeux.

«Alors que nous parviendrons déjà à l’égalité des sexes aux prochains Jeux Olympiques de Tokyo 2020, nous verrons pour la première fois dans l’histoire olympique la participation du même nombre exact d’athlètes féminines que d’athlètes masculins. Il y a aussi une forte concentration sur la jeunesse.

Paris 2024 marquera également une croissance des événements mixtes au programme, par rapport à Tokyo 2020.

Parmi eux, il y aura une nouvelle épreuve mixte en athlétisme pour remplacer le 50 km de marche à pied masculin, deux épreuves de slalom extrême en canoë pour remplacer deux épreuves de sprint en canoë – et trois nouvelles épreuves mixtes en voile.