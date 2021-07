Tokyo 2020 : les équipes de football olympiques devraient s’étendre à 22 joueurs à partir de 18 | Actualités des Jeux Olympiques

L’équipe de l’équipe GB s’est entraînée à l’Université de Loughborough avant de se rendre à Tokyo

L’entraîneur de football féminin de l’équipe GB, Hege Riise, devrait disposer de 22 joueuses pour les Jeux olympiques de Tokyo.

Riise a nommé une équipe de 18 personnes pour Tokyo 2020, avec quatre réserves, mais l’expansion attendue verrait ces joueurs remplaçants considérés comme faisant partie de l’équipe complète.

Les effectifs de la journée doivent rester à 18 joueurs, mais selon Presse associée le changement – qui n’a pas encore été officiellement annoncé par le Comité international olympique – est envisagé en raison des défis rencontrés à la suite de la pandémie.

La décision serait similaire à celle des équipes de l’Euro 2020, où les nations ont nommé 26 joueurs avec seulement 23 autorisés à figurer sur la liste des jours de match.

Lucy Bronze de l’équipe GB (à droite) et Demi Stokes lors d’une séance d’entraînement à l’Université de Loughborough

Sandy MacIver, Lotte Wubben Moy, Niamh Charles et Ella Toone étaient les quatre réservistes de l’équipe GB, mais le quatuor devrait désormais être considéré comme faisant partie de l’équipe de 22 personnes – mercredi était la date limite pour tout changement.

L’entraîneur des Pays-Bas Sarina Wiegman, qui deviendra l’entraîneur-chef féminin de l’Angleterre plus tard cette année, faisait partie des entraîneurs qui ont plaidé pour l’expansion, la FIFA faisant appel au CIO.

Pendant ce temps, l’entraîneur américain Vlatko Andonovski s’est dit « très heureux » du changement proposé.

« Nous apprenons du CIO que nous aurons un peu de flexibilité sur la liste. Nous en sommes très heureux, et pour le moment nous attendons juste de voir un peu plus de détails sur toutes les règles et les règlements vont ressembler », a déclaré Andonovski.

« De toute évidence, nous y avons pensé, nous nous y préparions d’une certaine manière si cela se produisait, nous espérons donc être prêts si les changements sont en place. »