La boursière Sky Sports Freya Anderson est l’une des nageuses sélectionnées pour les Jeux olympiques de cet été

Les boursiers Sky Sports Max Litchfield et Freya Anderson se sont qualifiés pour les Jeux olympiques de cet été à Tokyo après que 24 nageurs ont été ajoutés à l’équipe de natation de l’équipe GB.

La majeure partie de l’équipe de natation a maintenant été révélée à la suite des essais de sélection de la semaine dernière, le dernier groupe de participants rejoignant Adam Peaty, Duncan Scott, James Wilby et Luke Greenbank, qui ont obtenu leur place en janvier.

Lors de cette annonce, le chef de mission de l’équipe GB, Mark England, a déclaré: « Je serais assez confiant que nous sélectionnons l’équipe de natation la plus forte qui ait jamais représenté l’équipe GB aux Jeux Olympiques. Nous verrons des moments spéciaux dans la piscine. à Tokyo. «

Peaty, qui a remporté la première médaille d’or de l’équipe GB à Rio 2016 en battant son propre record du monde au 100 m brasse, est le représentant hors pair de l’équipe de 28 personnes qui a été sélectionnée jusqu’à présent.

Ben Proud fait partie de ce contingent après avoir signé un temps victorieux aux essais qui aurait remporté l’argent aux Championnats du monde 2019 au 50 m nage libre.

Kathleen Dawson, qui a remporté le 100 m et le 200 m dos à Londres il y a deux semaines, et Molly Renshaw, qui a récemment battu le record britannique du 200 m brasse, sont également incluses.

Joe Litchfield, la spécialiste du 400 m quatre nages individuel Aimee Willmott et la nageuse papillon Alys Thomas, qui feront ses débuts olympiques à l’âge de 30 ans, sont également nommés dans l’équipe.

Chris Spice, directeur de la performance britannique de natation et chef d’équipe de natation pour Tokyo, a déclaré: « Nous avons plus de 40% d’athlètes dans l’équipe qui n’étaient pas avec nous lors de nos derniers championnats du monde en 2019, ce qui démontre les entraîneurs de travail et le personnel de soutien exceptionnels La Grande-Bretagne a fait en sorte que ces athlètes s’entraînent au plus haut niveau dans des circonstances très difficiles au cours des 18 derniers mois.

« Bien sûr, notre travail ne fait que commencer et nous tournons maintenant notre attention vers la natation plus rapide en été, ce dont je sais que tous les athlètes de cette équipe sont capables.

« Si nous faisons cela, je suis sûr que nous pourrons avoir des Jeux de Tokyo très réussis. »

D’autres nageurs peuvent être ajoutés à l’équipe en juin en fonction des performances aux Championnats d’Europe et à d’autres compétitions identifiées, avec un accent principal sur le renforcement du potentiel de médailles de relais.

La dernière épreuve de qualification pour le marathon de natation aura lieu du 19 au 20 juin à Setubal, au Portugal.