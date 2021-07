Tokyo 2020 : l’équipe GB peut remporter un nombre important de médailles aux Jeux olympiques, déclare le chef de mission Mark England | Actualités des Jeux Olympiques

1:04



Le chef de mission Mark England a déclaré à Sky Sports News qu’il était convaincu que l’équipe GB serait «très compétitive» dans le tableau des médailles aux Jeux olympiques de Tokyo

Le chef de mission de l’équipe GB, Mark England, pense que la Grande-Bretagne peut concourir pour des médailles dans un « nombre important » d’épreuves aux Jeux olympiques de Tokyo.

Depuis 2004 à Athènes, lorsque la Grande-Bretagne a remporté 30 médailles et terminé 10e au classement général, le total a considérablement augmenté tous les quatre ans, d’abord à 51 médailles à Pékin en 2008, puis à 65 à Londres 2012, et les athlètes britanniques sont montés sur le podium. 67 fois à Rio 2016.

La directrice générale de UK Sport, Sally Munday, s’est fixé un objectif entre 45 et 70 médailles cet été, un large éventail compte tenu du manque de données disponibles causé par un calendrier sportif de verrouillage.

Les préparatifs des athlètes ont été dominés par des horaires d’entraînement et d’événements réduits en raison de la pandémie, ainsi que par le fait que les Jeux ont été repoussés d’un an.

En raison de ces facteurs, l’Angleterre hésite à chiffrer avec précision le nombre de médailles que GB visera à remporter entre le 23 juillet et le 8 août.

Le chef de mission de l'équipe GB, Mark England, discute des protocoles Covid-19 à Tokyo avant les Jeux olympiques de cet été

Il a dit Sky Sports Nouvelles: « Je pense que lorsque vous regardez le programme, il y a plus de 300 épreuves de médailles et vous le parcourez de manière assez détaillée.

« Vous déterminez combien de ces GB sont compétitifs pour les médailles. Je ne mettrais pas nécessairement de chiffre, mais je pense que nous sommes en compétition pour les médailles dans un nombre important de sports.

« Il est de notre responsabilité collective de nous assurer que nous mettons en place l’infrastructure dans le pays pour déclencher et transformer cette compétition de médailles en médailles réelles.

« Voir l’environnement tel que je l’ai vu maintenant depuis un peu plus d’une semaine, regarder le soutien que nous avons de la communauté locale, comment nous fonctionnons en termes d’atténuation de Covid, de santé et de sécurité et tout pour le reste, je pense que cette équipe sera très, très compétitive. »

La préparation des Jeux de cet été a été gravement affectée par le coronavirus

La Grande-Bretagne amène une équipe de 376 membres à Tokyo où des protocoles stricts contre les coronavirus sont en place au milieu de l’état d’urgence de la ville qui a été imposé avant les Jeux en raison d’une augmentation des infections. Les événements dans la capitale japonaise se tiendront également à huis clos.

Le chef de mission de l’équipe GB a déclaré que les athlètes se débrouillaient bien avec les ajustements et les règles étendues jusqu’à présent malgré ce qui a été une préparation tumultueuse pour les Jeux olympiques reportés.

Il a ajouté: « Ça a été vraiment bien. Quand nous sommes arrivés, nous ne savions pas trop comment nous serions accueillis par la population locale, ils sont quelque peu nerveux à propos de la variante Delta au Royaume-Uni.

« Mais tout le monde ici a été si fantastique de nous soutenir.

« Nos protocoles sont stricts, lorsque nous sommes à l’intérieur et en contact étroit, nous portons à 100% un masque et nos protocoles sont très, très stricts dans toute l’équipe mais tout s’est très bien passé.

« Nous avons plus de 400 personnes dans le pays maintenant, plus de 150 athlètes et cela va se construire et se construire au cours des prochains jours et grâce à la population locale, nous sommes dans une excellente position pour les Jeux. »