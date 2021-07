Tokyo 2020 : l’équipe GB fait face au défi de la chaleur alors que les Jeux olympiques devraient être les plus chauds de tous les temps | Actualités des Jeux Olympiques

Chaleur et humidité, deux mots pour semer la peur dans le cœur même des athlètes olympiques les plus accomplis.

Nonobstant Covid, c’est le plus grand défi auquel l’équipe GB est confrontée alors qu’elle cherche à reproduire une récolte de médailles de Rio 2016 qui l’a vue terminer deuxième au classement général, au-dessus de la superpuissance sportive de la Chine.

Juillet et août sont les mois les plus chauds de l’année à Tokyo, et on a dit aux athlètes de s’attendre à des températures au milieu des années 30 avec 80 % d’humidité, la suggestion est en fait qu’elle pourrait être légèrement plus élevée et que ce pourrait être les Jeux olympiques les plus chauds de l’histoire.

« En s’attendant au pire, en s’attendant à ce qu’il fasse très chaud, à 30 degrés, on se sent comme à 40 degrés », a déclaré le rameur Rory Gibbs Sky Sports Nouvelles de l’intérieur de leur camp de préparation.

« Vraiment, vous devez juste sortir ici le plus tôt possible et vous acclimater. Vous essayez de ne pas utiliser la climatisation et de vous y habituer quand vous le pouvez, mais en même temps, vous voulez récupérer pendant la nuit, donc c’est un peu comme trouver l’équilibre. »

Les médailles à Tokyo pourraient bien être décidées par qui supporte le mieux la chaleur, et étant donné leur réputation de succès fondée sur des gains marginaux, il n’est pas surprenant d’apprendre que l’équipe GB a concentré une grande partie de sa science du sport sur des stratégies pour aider ses athlètes à se préparer à faire face. avec les conditions.

Rory Gibbs (deuxième à partir de la droite) a remporté la finale A du quatre hommes aux Championnats d’Europe d’aviron 2019

Dans les semaines qui ont précédé les Jeux, les athlètes d’endurance de sports tels que le football, le rugby à 7 et le hockey ont utilisé des chambres thermiques innovantes fournies par l’English Institute of Sport, où ils ont pu simuler les conditions étouffantes du Japon.

« Au début, c’est comme entrer dans un sauna, c’est plutôt agréable, puis ça devient de pire en pire, de plus en plus chaud », explique Ellie Rayer de l’équipe de hockey de l’équipe GB qui a passé cinq jours à Bisham Abbey à travailler dans les tentes de serre pour 90 minutes à la fois.

« De toute évidence, la sueur, vous buvez énormément, votre fonction cérébrale va définitivement en quelque sorte, vous vous sentez un peu brumeux même si vous aimez les tâches simples. »

L’équipe GB a remporté 67 médailles à Rio 2016

Le Dr Victoria Downie, scientifique de la performance à l’EIS, affirme que l’entraînement à la chaleur aide les athlètes à la fois physiquement et psychologiquement.

« L’humidité ajoute une couche de complication vraiment difficile, c’est pourquoi nous avons fait tellement plus cette fois que les autres Jeux olympiques qui se sont déroulés dans des pays chauds.

« Lorsque vous avez également l’humidité en plus de cela, cela signifie essentiellement que la sueur ne peut pas s’évaporer du corps, et c’est la principale façon dont le corps humain perd de la chaleur. Ainsi, plus l’humidité est élevée, moins la sueur peut s’évaporer, ce qui fait il est vraiment difficile de se refroidir.

Les athlètes de l’équipe GB sont arrivés à Tokyo la semaine dernière et sont prêts à commencer leur aventure aux Jeux Olympiques de 2020

« Je peux garantir que les athlètes que nous envoyons seront aussi préparés que possible pour faire face aux environnements potentiellement extrêmes. »

Les organisateurs de Tokyo 2020 se sont efforcés de protéger les athlètes de la chaleur extrême grâce à des ventilateurs de refroidissement et des tentes ombragées sur les sites de compétition, de nombreux athlètes prévoyant également d’utiliser des vestes de glace pour les aider à se rafraîchir après la compétition.

Des sports comme le marathon et le football ont également été déplacés à 600 milles au nord de Sapporo, où les températures moyennes ont tendance à être plus fraîches.

Kim Little d’Arsenal fait partie de l’équipe de Hege Riise Team GB pour le tournoi olympique de football féminin de Tokyo 2020

L’équipe de football féminin de l’équipe GB a poussé la réhydratation à un autre niveau alors qu’elle poursuit une première médaille olympique, en analysant la sueur de chacune des joueuses pour créer des boissons individuelles pour reconstituer les niveaux de sel et de sucre pendant la récupération.

« Si vous transpirez plus, vous devez boire plus pour le récupérer, pour rester hydraté pendant les Jeux afin que cela n’affecte pas vos performances physiques », explique le milieu de terrain d’Arsenal et d’Écosse, Kim Little, qui est l’un des trois co-capitaines.

« Nous buvons et pas seulement de l’eau, vous savez, des électrolytes, notre apport alimentaire, pour nous garder hydratés. Notre personnel scientifique et notre personnel médical ont veillé à ce que tout soit en place afin que nous sachions tous que nous nous assurons que nous sommes prendre les bonnes choses pour s’assurer que nous pouvons être à notre meilleur sur le terrain. »