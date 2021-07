Tokyo 2020 : l’entraîneur-chef de l’équipe GB, Hege Riise, déclare que l’équipe doit gérer les émotions olympiques | Actualités footballistiques

Hege Riise a exhorté l’équipe GB à oublier leurs émotions s’ils veulent décrocher l’or olympique.

L’équipe de Riise débutera sa campagne contre le Chili dans le groupe E à Sapporo mercredi (coup d’envoi à 8h30 BST) – deux jours avant la cérémonie d’ouverture à Tokyo.

Sky Sports Nouvelles comprend que Steph Houghton sera le capitaine de l’équipe GB lors de son match d’ouverture, portant le brassard devant les co-capitaines Kim Little et Sophie Ingle.

Riise a remporté l’or avec la Norvège aux Jeux de Sydney en 2000 après avoir perdu le match d’ouverture 2-0 contre les États-Unis, avant de les battre 3-2 en finale.

Cela donne à l’ancienne milieu de terrain une perspective importante, qui, selon elle, sera la clé au Japon.

« Ce sera une montagne russe émotionnelle et la façon dont nous gérerons cela individuellement et en équipe sera cruciale », a déclaré l’entraîneur de Team GB.

« Vous devez avoir confiance que vous êtes bien préparé, mais aussi savoir que tous les matchs ne seront pas un grand match, vous pourriez gagner un jour qui n’est pas génial.

Steph Houghton devrait être le capitaine de l’équipe GB lors de son premier match du Groupe E contre le Chili mercredi



« Vous devez surmonter le sentiment de ne pas être performant et d’être à votre meilleur mais quand même gagner.

« Les émotions d’être aux Jeux olympiques sont assez grandes et les matchs viennent si vite que vous n’avez pas le temps d’être trop submergé ou heureux. Vous avez juste besoin d’y aller.

« Vous pouvez vous préparer à quelque chose et cela n’arrive pas, vous devez donc vous adapter à tout ce qui vient. Nous devons être préparés à cela. »

L’équipe GB s’est qualifiée pour ses deuxièmes Jeux olympiques seulement après que l’Angleterre a terminé quatrième à la Coupe du monde 2019. Un pays d’origine devait terminer parmi les trois meilleures équipes européennes du tournoi pour atteindre Tokyo.

La majeure partie de l’équipe est composée de joueurs anglais, avec la Galloise Sophie Ingle et le duo écossais Caroline Weir et Kim Little également sélectionnés.

La co-capitaine Sophie Ingle, du Pays de Galles, est l’une des trois joueuses non anglaises de l’équipe GB



Ils n’ont disputé qu’un seul match, une victoire 3-0 contre la Nouvelle-Zélande à Kawasaki la semaine dernière, mais Riise a minimisé leur manque de temps ensemble.

« Nous avons dit que c’était un défi, dans quelques mois, nous devrons nous connaître en équipe pour nous battre pour une médaille d’or », a déclaré le patron par intérim de l’Angleterre.

« C’est une grande tâche pour nous, mais j’ai l’impression que nous allons mener ce combat et faire n’importe quoi, nous nous concentrerons sur ce que nous pouvons faire, comment nous nous préparerons, à quel point nous sommes préparés.

« Bien sûr, nous n’avons pas les 10 matchs à venir, mais nous devons nous concentrer sur ce que nous pouvons réellement faire et je pense que nous sommes dans la même pensée positive. »

Ils affronteront le Chili à Sapporo, dans le nord du Japon, avant de jouer les hôtes samedi, puis se rendront à Kashima pour affronter le Canada le 27 juillet.

« Nous sommes heureux de commencer à Sapporo, c’était donc une bonne situation pour nous », a ajouté Riise.

« Nous nous sommes préparés autant pour le Chili que pour le Japon et le Canada. Ils sont difficiles à battre, ils ont fait match nul contre l’Allemagne et ce n’est pas un match facile.

« Nous voulons prendre un bon départ et ensuite nous verrons, c’est difficile de planifier autre chose que ce match. Nous voulons gagner. »