Le Premier ministre japonais Yoshihide Suga a répété que le Comité international olympique avait le dernier mot sur le sort des Jeux

Le Premier ministre japonais Yoshihide Suga a déclaré qu’il n’avait jamais « mis les Jeux Olympiques en premier » lundi, le même jour qu’un sondage d’opinion a montré que près de 60% des Japonais souhaitaient que les Jeux Olympiques soient annulés moins de trois mois avant leur début.

Le Japon a prolongé l’état d’urgence à Tokyo jusqu’à la fin du mois de mai et a du mal à contenir une augmentation des cas de COVID-19, soulevant de nouvelles questions sur la poursuite des Jeux. Son taux de vaccination est le plus bas parmi les pays riches.

Les officiels olympiques internationaux, les planificateurs de Tokyo et Suga lui-même ont insisté sur le fait que les Jeux se dérouleraient de manière «sûre et sécurisée». Les spectateurs étrangers ont été exclus et les planificateurs ont publié le mois dernier un manuel de règles élaboré visant à prévenir les infections à coronavirus.

Mais une enquête d’opinion publique, menée du 7 au 9 mai par le quotidien Yomiuri Shimbun, a montré que 59% souhaitaient que les Jeux soient annulés, contre 39% qui ont déclaré qu’ils devraient avoir lieu. Le «report» n’était pas proposé en option.

Un autre sondage mené ce week-end par TBS News a révélé que 65% souhaitaient que les Jeux soient annulés ou reportés à nouveau, 37% ayant voté pour supprimer complètement l’événement et 28% appelant à un autre retard. Plus de 300 000 personnes ont signé une pétition pour annuler les Jeux environ cinq jours après leur lancement.

Interrogé lors d’une réunion du comité parlementaire sur la poursuite des Jeux même si les infections au COVID-19 augmentent, Suga a répondu: « Je n’ai jamais mis les Jeux Olympiques en premier ».

« Ma priorité a été de protéger la vie et la santé de la population japonaise. Nous devons d’abord empêcher la propagation du virus », a-t-il ajouté.

2:20 La journaliste de Sky Sports News, Rebecca Williams, explique les règles strictes en matière de coronavirus auxquelles sont confrontés les athlètes aux Jeux olympiques de Tokyo de cet été au Japon La journaliste de Sky Sports News, Rebecca Williams, explique les règles strictes en matière de coronavirus auxquelles sont confrontés les athlètes aux Jeux olympiques de Tokyo de cet été au Japon

Il a répété que le Comité International Olympique (CIO) a le dernier mot sur le sort des Jeux et que le rôle du gouvernement est de prendre des mesures pour qu’ils puissent se dérouler en toute sécurité. Plusieurs épreuves tests avec des athlètes étrangers ont été organisées avec succès, le plus récemment dimanche.

Des dispositions sont en cours pour que le chef du CIO, Thomas Bach, qui devait se rendre au Japon à la mi-mai, se rende en juin, la levée de l’état d’urgence étant une condition préalable, selon les médias.

Le président de Tokyo 2020, Seiko Hashimoto, a déclaré la semaine dernière qu’il serait « difficile » pour Bach de se rendre au milieu d’un état d’urgence.

Un responsable de la préfecture de l’ouest d’Okayama a déclaré lundi qu’il envisageait de garder le relais de la flamme olympique hors des voies publiques lors de son passage la semaine prochaine. Bien que d’autres préfectures aient pris des mesures similaires, elles étaient alors soumises à l’état d’urgence ou à d’autres restrictions.

Le haut fonctionnaire olympique John Coates a déclaré samedi que si le sentiment japonais à propos des Jeux « était une préoccupation », il ne pouvait prévoir aucun scénario dans lequel le spectacle sportif ne se déroulerait pas.

Mais dimanche, la joueuse de tennis japonaise Naomi Osaka a déclaré que même si elle a attendu toute sa vie pour participer aux Jeux olympiques, les risques liés à la tenue des Jeux de Tokyo devraient être soigneusement discutés.

Les Jeux devraient ouvrir le 23 juillet et se dérouler jusqu’au 8 août.