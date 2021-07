Tokyo 2020 : le n°1 mondial Novak Djokovic confirme qu’il participera aux Jeux Olympiques de cet été | Actualités Tennis

Novak Djokovic a confirmé qu’il participerait pour la Serbie aux Jeux olympiques de Tokyo

Novak Djokovic représentera la Serbie aux Jeux olympiques de Tokyo cet été, a confirmé le numéro 1 mondial.

Le joueur de 34 ans, qui a remporté dimanche son sixième titre en simple messieurs à Wimbledon, a révélé la nouvelle jeudi dans un article publié sur son compte Twitter.

Dans la vidéo, Djokovic a déclaré: « Je ne peux pas décevoir mon petit ami Koujirou. J’ai réservé mon vol pour Tokyo et je rejoindrai fièrement #TeamSerbia pour les Jeux olympiques. »

Ce seront les troisièmes Jeux olympiques du Serbe après une quatrième place à Londres 2012, où il était le porte-drapeau désigné de la Serbie, et à Rio 2016 où il a été éliminé au premier tour par Juan Martin del Potro.

La nouvelle de sa participation intervient après qu’un certain nombre de stars du tennis de premier plan, dont Roger Federer et Serena Williams, aient déclaré qu’elles ne participeraient pas aux Jeux qui débuteront le 23 juillet.

La numéro 1 britannique Johanna Konta, qui a également raté Wimbledon, s’est retirée de sa participation à Tokyo plus tôt cette semaine après avoir été testée positive pour Covid-19.

Murray nommé dans l’équipe GB après le retrait d’Evans

Jamie Murray remplacera Dan Evans dans l’équipe de l’équipe GB

Pendant ce temps, le Britannique Dan Evans a également été contraint de se retirer après avoir lui aussi été testé positif pour Covid-19, avec Jamie Murray nommé comme son remplaçant.

Neal Skupski fera désormais équipe avec Murray, septuple champion du Grand Chelem en double, après que le duo ait joué ensemble lors du circuit ATP de la saison dernière et de la finale de la Coupe Davis 2019.

« Je suis ravi que Jamie nous rejoigne dans l’avion pour Tokyo », a déclaré le chef de l’équipe de tennis de l’équipe GB, Iain Bates, sur le site Web de la LTA.

« C’est formidable d’avoir un athlète de l’expérience et du calibre de Jamie dans l’équipe et j’ai hâte que les Jeux commencent dans un peu plus d’une semaine.