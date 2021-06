Tokyo 2020 : le chef du comité d’organisation exclut un nouveau report des Jeux Olympiques | Actualités des Jeux Olympiques

La cérémonie d’ouverture de Tokyo 2020 devrait avoir lieu le 23 juillet au stade national

Le président du comité d’organisation de Tokyo 2020 a exclu une annulation ou un nouveau report des Jeux olympiques alors que les gouvernements municipaux et les professionnels de la santé se demandaient si l’événement pouvait se dérouler en toute sécurité au milieu de la pandémie.

Les sondages d’opinion au Japon ont toujours montré qu’une majorité souhaite que les Jeux soient annulés ou reportés à nouveau après avoir été retardés d’un an en raison de la crise des coronavirus. Une majorité de l’Assemblée métropolitaine de Tokyo est du même avis, a rapporté jeudi le journal Tokyo Shimbun.

« Nous ne pouvons pas reporter à nouveau », a déclaré l’athlète devenue politicienne et présidente du comité d’organisation, Seiko Hashimoto, dans une interview publiée jeudi par le journal Nikkan Sports.

Le Premier ministre Yoshihide Suga devrait convoquer des élections anticipées après les Jeux olympiques et paralympiques, a rapporté le journal Asahi, montrant sa détermination à faire avancer l’événement.

La présidente du comité d’organisation de Tokyo 2020, Seiko Hashimoto, déclare qu’un autre report n’est pas possible

Les spectateurs étrangers ont déjà été exclus des Jeux et les officiels ne savent pas si les fans japonais seront autorisés à entrer sur les sites. Le ministre de l’Économie Yasutoshi Nishimura a souligné jeudi que les fans excités, criant et s’embrassant pourraient présenter un risque de contagion.

Les villes et les villes qui devraient accueillir des entraînements ou des événements olympiques ont de plus en plus exprimé leurs craintes, craignant que les visiteurs ne propagent des souches variantes du virus et épuisent les ressources médicales.

Le gouvernement de la ville d’Ota a été inondé de plaintes de résidents concernant une décision de donner des vaccins préférentiels COVID-19 au personnel de la ville et de l’hôtel s’occupant des athlètes australiens, ont rapporté les médias.

La ville, à environ 80 km (50 miles) au nord-ouest de Tokyo, est le site d’un camp d’entraînement pour l’équipe australienne de softball, qui est devenue cette semaine la première équipe nationale à arriver au Japon.

La ville de Kurume, dans la préfecture méridionale de Fukuoka, s’est retirée du camp d’entraînement pré-olympique du Kenya, a annoncé mercredi le comité olympique de la nation africaine.

Un joueur de l’équipe des moins de 24 ans du Ghana a été testé positif au coronavirus après son arrivée au Japon pour un match amical, a annoncé jeudi la Japan Football Association (JFA). Et à Taïwan, la Chinese Taipei Baseball Association a déclaré qu’elle se retirait des matchs de qualification olympique au Mexique en raison de problèmes d’infection.

Le Japon fait actuellement face à une quatrième vague de Covid-19

Le Japon lutte contre une quatrième vague de COVID-19 à huit semaines du début prévu des Jeux, mais le déploiement du vaccin dans le pays a été lent et 10 régions, dont Tokyo, sont en état d’urgence jusqu’au 20 juin.

Alors que le Japon a évité les infections à grande échelle subies par de nombreux autres pays, les cas graves sont en augmentation lors de la dernière épidémie. Plus de 746 000 cas ont été enregistrés et plus de 13 000 décès.

Shigeru Omi, le plus grand conseiller médical du Japon, s’est exprimé davantage sur les inquiétudes que lui et d’autres experts médicaux ont concernant l’organisation des Jeux.

Mercredi, Omi a déclaré à une commission parlementaire qu’il serait anormal d’accueillir les Jeux olympiques au milieu de l’état actuel des infections, et les organisateurs avaient la responsabilité de réduire l’événement si la situation persistait.

Et jeudi, Omi a déclaré aux législateurs que les conseils donnés au gouvernement par les responsables de la santé publique, y compris lui-même, n’atteignaient pas le Comité international olympique en charge de l’événement.

« Nous réfléchissons maintenant à l’endroit où nous devrions donner nos conseils », a-t-il déclaré. « S’ils veulent organiser (les Jeux), c’est notre travail de leur dire quels sont les risques. »