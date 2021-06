Tokyo 2020 : la légende du beach volley Kerri Walsh ne parvient pas à se qualifier pour les Jeux olympiques

La triple médaillée d’or de beach-volley Kerri Walsh Jennings a été défaite dans sa tentative d’atteindre les sixièmes Jeux olympiques lorsqu’elle et sa partenaire Brooke Sweat ont perdu lors d’un match de qualification mercredi à Ostrava, en République tchèque.

La défaite au début du tour contre les Pays-Bas signifie que la paire américaine ne pourrait pas dépasser ses compatriotes américains Kelly Claes et Sarah Sponcil sur la liste des points de la tournée internationale. La double médaillée olympique April Ross et sa partenaire, Alix Klineman, ont déjà décroché une place à Tokyo, et il y a un quota de deux équipes pour chaque pays dans chacun des domaines féminin et masculin.

« C’est un sentiment terrible, terrible », a déclaré Walsh Jennings après le match. « Ça a été une année très difficile, et perdre dans une qualification, c’est vraiment difficile en ce moment. »

Walsh Jennings, qui a remporté l’or à Athènes, Pékin et Londres avec Misty May-Treanor et l’argent à Rio de Janeiro avec Ross, a également joué dans l’équipe américaine en salle aux Jeux de Sydney en 2000. Elle et Sweat étaient en position de se qualifier pour Tokyo pendant la majeure partie de la période de qualification prolongée en cas de pandémie avant que Claes et Sponcil ne remportent un événement FIVB à Sotchi, en Russie, la semaine dernière – leur première médaille d’or internationale.

Pour reprendre la tête, Walsh Jennings et Sweat auraient dû au moins se qualifier pour le match pour la médaille de bronze ce week-end à Ostrava et espérer que Claes et Sponcil n’atteignent pas les demi-finales.

« Pas cette fois », a déclaré Walsh Jennings. « C’est une journée très difficile pour nous, alors je pense que nous ressentirons la douleur. »

Claes, 25 ans, et Sponcil, 24 ans, seront la plus jeune équipe à représenter les États-Unis au tournoi olympique de beach-volley.

Les deux places olympiques masculines américaines sont toujours en lice à Ostrava, avec le triple olympien Jake Gibb et son partenaire, Taylor Crabb, en tête et le médaillé d’or 2008 Phil Dalhausser tenant la deuxième place avec son partenaire, Nick Lucena.

Tri Bourne et Trevor Crabbe ont besoin d’une solide performance – et d’un peu d’aide – pour dépasser l’une des deux équipes de tête.

