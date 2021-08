Tokyo 2020 : Katarina Johnson-Thompson publie une déclaration émouvante après un chagrin d’heptathlon | Actualités des Jeux Olympiques

Katarina Johnson-Thompson s’est retirée de la compétition d’heptathlon à Tokyo 2020 en raison d’une blessure au mollet

Katarina Johnson-Thompson dit qu’il faudra « beaucoup de temps pour traiter cette réalité » après qu’une blessure au mollet a ruiné ses espoirs de remporter une médaille d’heptathlon à Tokyo 2020.

L’athlète de l’équipe GB était en cinquième position au classement général mercredi après avoir excellé avec une première place dans sa course de 100 m haies, enregistrant un temps de 13,27 secondes.

Cependant, elle s’est arrêtée dans la course de 200 m et a refusé le traitement avant de se relever pour traverser la ligne de course, British Athletics confirmant plus tard qu’elle s’était retirée de la compétition.

Dans une déclaration sincère sur Twitter jeudi, Johnson-Thompson a exprimé sa fierté et a révélé l’étendue des difficultés auxquelles elle a été confrontée après sa blessure à Tokyo.

« Je ne sais pas par où commencer pour essayer d’expliquer ce que je ressens », a-t-elle écrit.

« Seule une poignée de personnes comprennent ce que j’ai vécu. Même une plus petite quantité comprend les défis mentaux et physiques auxquels j’ai été confronté en essayant de revenir dans le temps à travers une pandémie après la rupture de mon Achille fin décembre. J’ai commencé l’année en fauteuil roulant et je n’étais pas disposé à terminer ma campagne olympique de la même manière.

« Atteindre la ligne était un miracle. Non seulement faire cela, mais être sur la bonne voie pour obtenir un score décent, est déchirant. Je croyais vraiment que j’étais capable de gagner une médaille malgré jusqu’à six mois de formation manquée.

« Plus que jamais, je suis fier de m’être présenté, de m’être présenté et d’avoir essayé. Il aurait été très facile de fuir et de me retirer, de dire que je n’étais pas prêt et de blâmer la blessure, mais je ne le suis pas. type d’athlète ou de personne.

« Je suis un combattant, je suis un AF sérieux et je trouve qu’il est extrêmement difficile d’abandonner. Je peux dormir tranquille en sachant que je me suis appliqué tous les jours et j’ai poussé jusqu’à ce que je ne puisse plus pousser.

« J’ai tellement sacrifié, déménageant toute ma vie en France il y a cinq ans loin de ma famille et de mes amis. J’ai perdu courage sachant que le travail que mon équipe et moi avons fait au cours des huit derniers mois était pour ce résultat et je déteste que mon histoire se soit jouée dans plus de chagrin.

« J’ai été frappé tellement de fois et je me suis relevé, mais il me faudra beaucoup de temps pour traiter cette réalité.

KJT a refusé l’aide médicale après s’être blessé au mollet dans la course de 200 m

« J’apprécie les gentils messages de tout le monde. Merci. »

La jeune femme de 28 ans a subi une rupture d’Achille vers la fin de 2020 qui, selon elle, avait suffisamment guéri pour qu’elle puisse concourir pour une médaille à Tokyo.

La Liverpudlian a réussi une troisième place dans son groupe B du saut en hauteur, franchissant 1,86 m, ce qui était loin de son record britannique de 1,98 m, puis a vacillé au lancer du poids.

Johnson-Thomspon ne participera pas aux épreuves du javelot, du saut en longueur et de l’heptathlon féminin sur 800 m qui auront lieu jeudi.