Tokyo 2020 : Jamie Murray nommé dans l’équipe de tennis de l’équipe britannique après le retrait de Dan Evans | Actualités Tennis

Jamie Murray retourne aux Jeux olympiques

Jamie Murray participera à ses quatrièmes Jeux olympiques après avoir été nommé dans l’équipe de tennis de l’équipe britannique pour Tokyo 2020 à la suite du retrait de Dan Evans.

Le n ° 1 britannique Evans s’est retiré des Jeux plus tôt dans la semaine après avoir été testé positif pour COVID-19, laissant le récent champion de double mixte de Wimbledon Neal Skupski sans partenaire.

Skupski fera désormais équipe avec Murray, septuple champion du Grand Chelem en double, après que le duo ait joué ensemble lors du circuit ATP de la saison dernière et de la finale de la Coupe Davis 2019.

« Je suis ravi que Jamie nous rejoigne dans l’avion pour Tokyo », a déclaré le chef de l’équipe de tennis de l’équipe GB, Iain Bates, sur le site Web de la LTA.

« C’est formidable d’avoir un athlète de l’expérience et du calibre de Jamie dans l’équipe et j’ai hâte que les Jeux commencent dans un peu plus d’une semaine.

Murray et Skupski ont remporté l’Open de Sofia en 2020 et se sont qualifiés pour la finale du tournoi Western & Southern ATP Masters 1000 et de l’Erste Open.

Associé au Brésilien Bruno Soares, Murray a été éliminé au deuxième tour du double messieurs à Wimbledon par Andrey Golubev et Robin Haase.

Le duo a atteint les demi-finales de l’Open d’Australie plus tôt dans l’année, s’inclinant face à son compatriote britannique Joe Salisbury et à son partenaire américain Rajeev Ram.

Aux côtés de Murray et Skupski dans l’équipe de l’équipe GB, il y aura le frère de l’ancien Andy, Salisbury et Heather Watson, Johanna Konta s’étant retirée après avoir été testée positive pour COVID-19.

Roger Federer, vingt fois champion du Grand Chelem, s’est également retiré des matchs cette semaine en raison d’une blessure au genou, ajoutant Rafael Nadal, Dominic Thiem, Simona Halep et Serena Williams sur la liste des absents de haut niveau.