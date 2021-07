Tokyo 2020 : Elaine Thompson-Herah vise un record du monde après le titre olympique du 100 m | Actualités des Jeux Olympiques

0:19



Elaine Thompson-Herah a remporté l’or dans la finale du 100 m pour défendre son titre avec un record olympique (Crédit : BBC Sport)

Elaine Thompson-Herah pense que le record du monde est à sa portée après avoir défendu son titre olympique sur 100 m.

La joueuse de 29 ans a battu un record olympique de 10,61 secondes pour battre Shelly-Ann Fraser-Pryce et Shericka Jackson alors que la Jamaïque s’est imposée samedi à Tokyo.

Le temps de Thompson-Herah était le deuxième plus rapide de l’histoire, battu seulement par le record du monde de Florence Griffith-Joyner de 10,49 s établi en 1988.

« C’est un travail en cours. Tout est possible », a déclaré Thompson-Herah, lorsqu’on lui a demandé si elle pouvait établir une nouvelle marque.

« Je ne me souviens pas mais je savais que j’étais clair, que j’avais gagné, alors j’ai commencé à célébrer trop tôt. Il y a très certainement [a world record] si je ne fêtais pas.

« Il y a deux mois, peut-être un mois et demi, je ne pensais pas que je serais ici [because of an Achilles injury]. J’ai gardé mon calme. Je croyais en moi, je croyais en Dieu. L’équipe autour de moi est très forte, je reçois le soutien et je crois en moi.

« Il y a de la confiance pour travailler dur. Je ne m’attendais pas à courir aussi vite, même si je me sentais bien tout au long des manches. Derrière ce 10.6, il y a beaucoup de nerfs mais je me suis dit ‘tu peux le faire, tu l’as déjà fait , exécuter’. »

« Tout est possible », a déclaré Thompson-Herah après ses exploits au 100 m

La Jamaïque avait remporté deux médailles dans chacune des deux dernières finales olympiques du 100 m féminin, mais il s’agissait d’une répétition de leur verrouillage du podium à Pékin, lorsque Fraser-Pryce a remporté le premier de ses titres devant ses compatriotes Sherone Simpson et Kerron Stewart.

Fraser-Pryce était la favorite de justesse alors qu’elle cherchait à regagner le titre qu’elle a remporté en 2008 et 2012, mais a couru 10,74s avec Jackson franchissant la ligne en 10,76s.

Fraser-Pryce a déclaré: « Ce n’était certainement pas la course que je voulais en termes de partie technique. Je ne trouve pas d’excuses. En tant qu’athlète, vous devez vous présenter et performer quoi qu’il arrive.

« J’ai trébuché avec, je pense, ma troisième étape et je ne pense pas avoir jamais récupéré, mais je suis heureux de pouvoir venir ici et représenter et concourir pour le championnat.

0:19 Dina Asher-Smith a raté la finale olympique du 100 m alors que son coéquipier Daryll Neita s’est qualifié pour l’épreuve phare (Crédit : BBC Sport) Dina Asher-Smith a raté la finale olympique du 100 m alors que son coéquipier Daryll Neita s’est qualifié pour l’épreuve phare (Crédit : BBC Sport)

« C’est toujours un plus quand vous venez et que vous donnez tout et que vous repartez avec tout ce que vous avez et que vous passez au suivant.

« L’héritage que nous avons en Jamaïque est incroyable et j’espère que quoi qu’il arrive, nos athlètes pourront s’en inspirer, qu’il s’agisse d’Elaine battant un record olympique ou de moi-même venant aux quatrièmes Jeux olympiques. »

Jackson, qui a remporté le bronze sur 400 m à Rio, a complété la domination jamaïcaine et pense qu’ils ont prouvé qu’ils sont les meilleurs.

Elle a déclaré: « Nous continuerons à obtenir plus de médailles et plus de médailles. Nous sommes les plus grands. Nous avons travaillé dur, tout le monde travaille dur mais nous l’apportons jusqu’au bout, nous l’apportons simplement et je pense que nous sommes les meilleurs.

4:03 La triple championne olympique Gail Devers explique comment elle a été inspirée par Wyomia Tyus, la première championne olympique consécutive du 100 m La triple championne olympique Gail Devers explique comment elle a été inspirée par Wyomia Tyus, la première championne olympique consécutive du 100 m

« Le sprint me fait des ravages dans les jambes, donc c’est juste pour récupérer, me reposer demain et être de retour pour le 200m. C’est l’une de mes épreuves préférées. »

Daryll Neita a été le seul Britannique à se qualifier pour la finale après que Dina Asher-Smith n’ait pas réussi à se qualifier pour les demi-finales avant de révéler qu’elle souffrait d’une grave blessure aux ischio-jambiers.

« Ce n’était pas bon. Je suis tellement déçu. Je ne suis pas content de ça, pas du tout content de ça », a déclaré Neita, qui a terminé huitième en 11,12.

« Ce n’est pas pour ça que je suis venu ici. J’ai besoin de m’en aller et de trier quelques choses. »