Tokyo 2020 : Dina Asher-Smith se prépare pour les Jeux olympiques avec un succès aux championnats britanniques | Actualités des Jeux Olympiques

Dina Asher-Smith célèbre après avoir remporté la finale du 100 m

Dina Asher-Smith dit qu’elle reste imperturbable face à ses rivales olympiques après avoir remporté le titre britannique du 100 m.

Le joueur de 25 ans a remporté la couronne en 10,97 secondes aux championnats britanniques d’athlétisme à Manchester.

Le champion du monde du 200 m Asher-Smith avait établi un nouveau record du championnat avec une course dominante de 10,91 secondes en demi-finale.

Elle se rendra aux Jeux de Tokyo le mois prochain avec la favorite du 100 m Shelly-Ann Fraser-Pryce, qui plus tôt ce mois-ci a établi un record mondial de 10,63 secondes et a remporté les essais olympiques de la Jamaïque en 10,71 secondes vendredi.

Asher-Smith a déclaré : « Je suis en pleine forme, je sais que nous courons tous sur des continents différents et dans des conditions différentes, mais lorsque vous vous rencontrez tous, c’est ce qui compte vraiment.

« Cela (voir d’autres courses) vous donne des indicateurs d’où vous êtes et de ce que vous pouvez faire, mais le vrai test est quand vous êtes tous ensemble et à quoi vous ressemblez dans les circonstances.

« J’ai plus de vitesse en moi. Je suis en bonne forme. Je suis un champion. «

Asher-Smith (à droite) a remporté la couronne en 10,97 secondes

Le chronométreur au bord de la piste a initialement chronométré son dernier run à 10,71 secondes – un nouveau record britannique – mais a rapidement été remplacé par son temps officiel.

« Il y a certaines choses que j’ai mal faites, alors quand j’ai franchi la ligne d’arrivée, je me suis dit un peu ‘wow, d’accord », a déclaré Asher-Smith.

« Peut-être que je peux aller beaucoup plus vite parce que ce n’était pas la course parfaite, donc je ne suis pas entièrement surpris de voir que le chrono n’était pas de 10,71, mais une victoire est une victoire aux essais olympiques. »

Asha Philip et Daryll Neita ont terminé respectivement deuxième et troisième, mais Asher-Smith a souligné sa domination sur ses rivaux britanniques avant le début des Jeux olympiques le mois prochain.

CJ Ujah s’est qualifié pour les Jeux olympiques en remportant le titre du 100 m masculin en 10,05 secondes après la disqualification du champion d’Europe Zharnel Hughes pour un faux départ.

Holly Bradshaw a battu son propre record britannique à 4,90 m pour remporter le titre du saut à la perche

Andrew Pozzi a terminé troisième au 110 m haies après avoir franchi la huitième haie, mais il fera tout de même l’avion pour Tokyo car il a le temps de qualification. Tade Ojora a remporté la victoire.

Pozzi a déclaré : « J’ai perdu mon rythme et je ne l’ai pas retrouvé. J’étais très proche des haies au début et c’était une mauvaise course. »

Plus tôt, Laura Muir s’est qualifiée pour la finale du 800 m dimanche avec une course confortable.

Muir, quadruple championne d’Europe en salle qui a déjà le critère de qualification olympique, a remporté sa course en 2 minutes 05,41 secondes.

La jeune femme de 28 ans a également confirmé pour la première fois qu’elle courrait à la fois le 800m et le 1500m à Tokyo.

Elle a déclaré: « Je voulais voir comment j’ai couru sur 800 m. J’en suis vraiment contente et comment je me classais contre d’autres filles dans le monde. Je suis très bien classée.

« Je pense que je peux faire cette finale olympique du 800m et une fois là-bas, tout peut arriver.

« Donc plutôt que de mettre tous les œufs dans le même panier, je préfère les étaler un peu. Le calendrier fonctionne à Tokyo. Je sais que je suis fort. Je sais que je peux doubler. Je sais que je suis bon dans les deux épreuves . Alors je pourrais aussi bien le faire.

La partenaire d’entraînement Jemma Reekie a également atteint la finale en remportant sa course en 02:01.46.

Elliot Giles, qui a établi un nouveau record britannique du 800 m en Pologne plus tôt cette année, a couru 01:47,28 pour se qualifier pour la finale masculine de dimanche.

Jessica Turner a remporté le titre du 400 m haies féminin et a réservé sa place dans l’équipe GB.

Holly Bradshaw a battu son propre record britannique à 4,90 m pour remporter le titre du saut à la perche.

Josh Kerr a remporté le 1500 m masculin et Laurence Okoye a remporté le titre du disque avec un lancer de 61,71 m.