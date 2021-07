Tokyo 2020 : Dina Asher-Smith pense que l’interdiction de manifester aux Jeux olympiques aurait embarrassé le CIO | Actualités des Jeux Olympiques

Dina Asher-Smith dit que la protestation est un droit humain fondamental

Dina Asher-Smith pense que toute interdiction de manifester aux Jeux olympiques aurait embarrassé le Comité international olympique et a insisté sur le fait que les athlètes ont le droit de s’exprimer.

Le plus grand espoir de médaille de l’équipe GB sur la piste a salué la décision du CIO d’autoriser les manifestations des concurrents aux Jeux de Tokyo, qui commencent officiellement vendredi.

Plus tôt ce mois-ci, le CIO a annulé ses restrictions de la règle 50, qui stipulent qu' »aucune sorte de manifestation ou de propagande politique, religieuse ou raciale n’est autorisée sur les sites, sites ou autres zones olympiques ».

Les athlètes seront désormais autorisés à protester avant le début de la compétition, mais pas sur le podium. Les gestes seront autorisés « après avoir quitté la salle d’appel (ou une zone similaire) ou lors de la présentation de l’athlète individuel ou de l’équipe ».

Asher-Smith s’est arrêtée avant de dire qu’elle prendrait le genou, mais a toujours pensé que le CIO ferait un demi-tour.

Elle a déclaré: « Je considère que protester et s’exprimer est un droit humain fondamental. Si vous deviez pénaliser quelqu’un pour s’être élevé contre les inégalités raciales, comment cela se passerait-il? Comment diable allez-vous faire respecter cela?

« Voulez-vous révoquer la médaille de quelqu’un pour avoir dit que le racisme est mauvais ? Mais je pense que c’est bien qu’ils l’aient levé. Comment contrôleriez-vous cela, en particulier lorsque les gens le ressentent si fortement en ce moment ?

« De plus, si vous deviez pénaliser quelqu’un ou révoquer une médaille, comment cela se passerait-il optiquement ?

« Je l’ai vu comme totalement inapplicable et je pense qu’ils n’avaient pas d’autre choix que de le lever, sinon ils auraient été confrontés à de nombreuses protestations d’athlètes aux Jeux et cela aurait été très embarrassant pour eux.

Steph Houghton dit que les joueurs de l’équipe GB ont pris la décision de se mettre à genoux avant leurs matchs olympiques (PA)

« À moins qu’ils ne veuillent dire qu’ils sont contre les gens qui sont contre le racisme, je ne voyais pas comment cela allait se passer.

« Certains des moments les plus emblématiques des Jeux olympiques ont été le salut au pouvoir noir, de Tommie Smith (en 1968). C’est quelque chose dont les gens se souviennent des Jeux olympiques, quelque chose qu’ils sont très fiers de voir aux Jeux olympiques.

« Donc, penser qu’ils vont soudainement se lever et dire » absolument pas « , je pense qu’ils se tireraient une balle dans le pied. »

Asher-Smith débutera sa course à la gloire le 30 juillet, le premier matin de l’athlétisme, dans les manches du 100 m, avec la demi-finale et la finale le lendemain.

Elle participera également au 200 m, avec la finale le 3 août, alors qu’elle cherche à ajouter à son titre mondial sur 200 m.

La Jamaïcaine Shelly-Ann Fraser-Pryce reste la favorite pour regagner la couronne du 100 m qu’elle a remportée en 2008 et 2012.

3:08 Le journaliste de Sky Sports News, Geraint Hughes, nous explique les mesures de sécurité en place aux Jeux olympiques de Tokyo, alors que les officiels se battent pour garder le coronavirus sous contrôle pendant les Jeux Le journaliste de Sky Sports News, Geraint Hughes, nous explique les mesures de sécurité en place aux Jeux olympiques de Tokyo, alors que les officiels se battent pour garder le coronavirus sous contrôle pendant les Jeux

L’Américaine Sha’Carri Richardson devait se battre pour l’or mais a été exclue de l’équipe, malgré son interdiction d’un mois après avoir été testée positive à la marijuana, expirant la semaine prochaine.

Elle a déclaré que le stress de la mort récente de sa mère, combiné à la pression de se préparer pour les essais – qu’elle a remportés avec le sixième temps le plus rapide de l’histoire du 100 m – l’a amenée à utiliser le médicament, laissant Asher-Smith sympathique.

Elle a dit: « Je suis désolée pour elle parce que sa mère est décédée. J’y pensais. J’ai même dit à ma mère: » Si tu es décédé, je n’aurais pas fait les essais « . Ma mère a dit: » Don ne sois pas stupide, je voudrais toujours que tu le fasses.

« Je ne suis absolument pas en mesure de dire à quelqu’un comment faire son deuil, je pense que personne ne le fait. C’est la première chose qui me vient à l’esprit et c’est pourquoi vous vous sentez désolé pour elle parce qu’elle est en deuil.

« Les règles sont les règles, mais la fille était en deuil et mon cœur va donc vers elle dans cette situation. Personne ne veut perdre un parent. C’est affreux. »

Des éducateurs, des militants et des athlètes signent une lettre exhortant le CIO à autoriser les manifestations

10:16 Sky Sports News se penche sur l’histoire de l’emblématique manifestation olympique de 1968 de John Carlos et Tommie Smith sur le stand à Mexico Sky Sports News se penche sur l’histoire de l’emblématique manifestation olympique de 1968 de John Carlos et Tommie Smith sur le stand à Mexico

Tommie Smith, John Carlos et Gwen Berry font partie des plus de 150 athlètes, éducateurs et militants qui ont signé jeudi une lettre exhortant le CIO à ne pas punir les participants qui manifestent aux Jeux de Tokyo.

La lettre de cinq pages, publiée à la veille des Jeux olympiques, demande au CIO de ne pas sanctionner les athlètes qui s’agenouillent ou lèvent le poing, comme Smith et Carlos l’ont fait aux Jeux de 1968 à Mexico.

Berry, la lanceuse de marteaux américaine qui a déclenché une grande partie de ce débat, a déclaré qu’elle avait l’intention d’utiliser sa plate-forme olympique pour souligner les inégalités raciales aux États-Unis. Elle s’est détournée du drapeau lorsque l’hymne national a été joué alors qu’elle était sur la tribune des médailles aux essais olympiques le mois dernier.

« Nous ne pensons pas que les changements apportés reflètent un engagement envers la liberté d’expression en tant que droit humain fondamental ni envers la justice raciale et sociale dans le sport mondial », a déclaré la lettre, qui a été publiée sur le site Internet du Centre Muhammad Ali et également signée par La fille d’Ali, Laila Ali, quadruple championne du monde de boxe.

La lettre contestait la position de longue date du CIO selon laquelle les Jeux olympiques devaient rester neutres, arguant que la neutralité n’est jamais neutre.