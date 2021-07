Tokyo 2020 : Dan Evans se retire des Jeux Olympiques après un test positif au coronavirus | Actualités Tennis

Dan Evans n’ira pas aux Jeux olympiques de Tokyo cet été

Le numéro 1 britannique Dan Evans s’est retiré des Jeux olympiques de Tokyo 2020 après avoir été testé positif au coronavirus.

Le test positif d’Evans intervient juste un jour après que la numéro un britannique Johanna Konta a également été contrainte de se retirer des Jeux olympiques de Tokyo de cet été en raison de la signature de COVID-19.

Dans une publication sur Instagram, Evans a déclaré: « Malheureusement, j’ai récemment été testé positif pour COVID-19.

« En conséquence, je ne pourrai pas me préparer et me préparer pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Je suis extrêmement déçu et je m’isole actuellement selon les directives énoncées par le gouvernement.

Evans n’a pas encore participé aux Jeux Olympiques pour l’équipe GB

« Je souhaite à toute l’équipe GB tout le meilleur pour les Jeux et j’ai hâte d’être sur le terrain dans un proche avenir. »

Evans n’a pas réussi à atteindre les 16 derniers de Wimbledon cette année après sa défaite contre l’Américain Sebastian Korda.

Roger Federer, vingt fois champion du Grand Chelem, s’est également retiré des Jeux olympiques mardi en raison d’une blessure au genou, rejoignant Simona Halep, Serena Williams, Rafael Nadal et Dominic Thiem qui s’étaient déjà retirés des Jeux réorganisés.