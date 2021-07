Tokyo 2020 : Bryson DeChambeau, de l’équipe américaine, exclu des Jeux olympiques après avoir été testé positif au coronavirus | Actualités golfiques

Bryson DeChambeau s’est retiré des JO après un test Covid positif

Bryson DeChambeau a été exclu de la compétition aux Jeux olympiques de Tokyo après avoir été testé positif pour Covid-19 avant de se rendre au Japon.

Le champion de l’US Open de l’an dernier, sixième au classement mondial, devait faire ses débuts olympiques à Tokyo lorsque la compétition débutera jeudi.

Au lieu de cela, USA Golf a annoncé que DeChambeau a été remplacé par Patrick Reed, qui rejoint Justin Thomas, Collin Morikawa et Xander Schauffele dans l’équipe des États-Unis alors qu’il se dirige vers ses deuxièmes Jeux.

DeChambeau a tiré un dernier tour de 65 à l’Open la semaine dernière pour récupérer une part de la 33e place après une semaine tumultueuse, après avoir frappé ses fournisseurs d’équipement après avoir fait 71 le jour de l’ouverture.

La façon dont il a terminé le tournoi avait donné confiance au joueur de 27 ans qu’il pouvait concourir pour l’or à Tokyo, mais qu’il devait plutôt regarder de chez lui.

« Je suis profondément déçu de ne pas pouvoir participer aux Jeux olympiques pour l’équipe américaine », a déclaré DeChambeau.

« Représenter mon pays signifie le monde pour moi et ce fut un immense honneur de faire partie de cette équipe. Je souhaite bonne chance à Team USA la semaine prochaine à Tokyo.

Patrick Reed a été appelé par Team USA pour remplacer DeChambeau

« Je vais maintenant me concentrer sur ma santé et j’ai hâte de retourner à la compétition une fois que je serai autorisé à le faire. »

Reed, qui a terminé à égalité pour la 11e place aux Jeux olympiques de Rio il y a cinq ans, a déclaré : « Je suis très heureux d’avoir l’opportunité de représenter notre pays et de faire partie de Team USA à Tokyo.

« Je ne souhaite à Bryson que le meilleur, et je sais à quel point il est déçu de ne pas pouvoir concourir, et je ferai de mon mieux pour jouer de mon mieux et représenter notre pays. »